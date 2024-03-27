El dólar en Uruguay cae al menor nivel en ocho meses, y para el campo “pérdida de competitividad es total”

Redacción El País

El dólar volvió a caer ayer, en esta instancia 0,78% y se negoció en promedio a $ 37,507. Este valor es el mínimo en casi ocho meses, el 1° de agosto de 2023 cotizaba en $ 37,496. Ayer la divisa estadounidense cotizó entre $ 37,45 y $ 37,70 finalizando en $ 37,50. El valor de cierre bajó 0,27% respecto al del lunes.

En lo que va de marzo el dólar cae 3,94% y en el año retrocede 3,88%.

El billete verde parece no tener “piso”, luego de haber quebrado la resistencia de los $ 38 y ahora deslizándose a $ 37,50.

La Federación Rural (FR) salió al cruce del gobierno ayer en su cuenta de X (antes Twitter). “En gobiernos anteriores al campo le tocó ser la caja del Estado, llegó la pandemia y fue el sector que se mantuvo en pie generando ingreso”, pero en el “año electoral nos encontramos nuevamente transfiriendo recursos para mantener un nivel de consumo que no para de crecer”, criticó la FR . Señaló que el valor del dólar debería ser de $ 58 “para equipararnos al nivel promedio de referencia”. Explicó que es el “valor del inicio de la pandemia ($ 43 en marzo de 2020) ajustado por inflación”.

Cuestionó además que el tipo de cambio real con China (a donde fue el 48% de la carne bovina exportada) “para el período (2010-2023) está 18% abajo del promedio” y “en promedio histórico está 23% abajo”. La “pérdida de competitividad es total”, fustigó la FR.

También recordó la sequía en 2023 y que “el puerto de Montevideo en agosto de 2023 aumentó 13% sus tarifas en dólares para las exportaciones, costos que absorbe la cadena productiva.

Operativa

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 44 operaciones por US$ 22,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró en $ 36,30 a la compra y $ 38,70 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó estable ayer en 4,987 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 0,07% y en el año aumenta 3,01%.

En Argentina el dólar oficial subió 0,06% ayer y cerró en 856,5 pesos argentinos. En marzo el dólar sube 1,7% y en el año 5,94%. En el mercado informal, el dólar blue bajó 0,5% ayer y terminó en 1.015 pesos argentinos.

En tanto, el riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió tres unidades y cerró en 72 puntos básicos.