El bitcoin supera los US$ 30.000 por primera vez desde junio y aumenta 76% en el año

El bitcoin, la criptomoneda más conocida y de mayor valor del mercado, superó ayer la cota de los US$ 30.000 por primera vez desde junio pasado, al aumentar 3,4%.

Según los datos del mercado consultados por EFE, la criptodivisa, que cotiza en horario ininterrumpido, rebasó esa barrera al comienzo del martes y se ha mantenido de manera casi constante desde entonces, de tal manera que se negociaba en US$ 30.130.

Esta suba del bitcoin, impulsa a su vez a otras criptodivisas como el Ether y el Dogecoin.

Aunque el bitcoin empezó el mes pasado al filo de los US$ 20.000 por la liquidación del banco de criptomonedas Silvergate Bank, volvió a captar el interés de los inversores, junto a otros activos alternativos, por la crisis bancaria que desató la quiebra de la entidad Silicon Valley Bank (SVB) el pasado 10 de marzo.

“Las turbulencias en el sector bancario y la especulación sobre un posible fin del ciclo de subidas de tasas de la Fed (Reserva Federal estadounidense) han impulsado la demanda de las criptos, lo que ha permitido al bitcoin recuperarse de su caída del 60% del año pasado”, dijo Victoria Scholar, analista de Interactive Investor.

El bitcoin acumula un aumento del 44% desde esa fecha y no cede en ese tirón alcista pese a que hace dos semanas Estados Unidos denunció por irregularidades a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del sector, en un caso que recordó a los escándalos de la extinta plataforma FTX.

Desde que empezó el año, cuando cotizaba en US$ 16.500, la revalorización de la divisa digital se sitúa en el 76%, aunque todavía muy lejos de sus máximos históricos de noviembre de 2021, cuando rozó los US$ 70.000.

“Hay que tener en cuenta que el mercado de las criptodivisas es impredecible, por lo que los inversores deben mantener la cautela, ya que la situación podría dar un vuelco rápidamente”, advirtió Walid Koudmani, analista de XTB.

En base a AFP y EFE