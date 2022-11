En Argentina les reconocerán un tipo de cambio más alto a los turistas que la visiten

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para evitar imágenes como las que se viralizaron en el último tiempo, de turistas pagando cenas con gruesos fajos de pesos cambiados al dólar blue, algo que no engrosa las reservas del Banco Central (BCRA), el gobierno argentino les mejorará el tipo de cambio a los extranjeros que vengan al país cuando usen tarjetas de crédito y débito para gastos personales. También, para la compra de paquetes turísticos y pasajes.



Por una disposición del BCRA, que saldrá publicada este viernes en el Boletín Oficial, se establecerá un mecanismo de liquidación por el cual las tarjetas y los operadores turísticos no estarán obligados a vender los dólares en el mercado oficial, sino que, a través de cuentas bancarias, podrán acceder a la cotización del MEP ($290) manteniéndose la obligación de liquidar dentro de los cinco días. Esta tarde el dólar blue se compraba a $ 287.



La noticia es favorable para la fuerte corriente de uruguayos que viajan hacia la vecina orilla que en el tercer trimestre de este año alcanzaron la cifra récord en diez años para un período similar de 662.000 turistas según cifras oficiales. El récor anterior fue en tercer trimestre de 2014, cuando los viajeros habían llegado a 487.000.



Según cálculos del BCRA, las operaciones con tarjetas de crédito y débito de los extranjeros solían representar entre US$ 200 millones y US$ 250 millones mensuales, pero en el último tiempo el monto había descendido a US$ 30 millones. La razón es que los turistas que están al tanto de la brecha cambiaria vienen con dólares y los cambian al blue para obtener más pesos, de manera que los gastos les salgan más baratos que pagar con el plástico que toma la cotización del dólar oficial.



Esta medida se da después de la del dólar turista para extranjeros, que impuso Silvina Batakis durante su breve paso por Economía, por el cual los turistas pueden ir a bancos y cambiar los dólares a la cotización del MEP. Esta opción parecía más viable que su antecesora, que fueron las cuentas bimonetarias, pero tampoco funcionó. Además, tenía un grado de informalidad más alto que lo actualmente propuesto porque los extranjeros tenían que venir con billetes.



El actual esquema coincidiría con la temporada alta de entrada de turistas extranjeros y se calcula que supondría el ingreso de US$1100 millones en dos meses que irían a las reservas. Cuando las empresas ingresan los dólares, en ese momento ya están en el sistema financiero y se consideran en las reservas brutas.



La condición para los operadores turísticos es que esta mejora en el tipo de cambio no se traslade a los precios de los alojamientos, por lo cual a quienes incumplan el acuerdo de precios previsto en el PreViaje 3 se les dará el cuit de baja.



El presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, celebró la medida y dijo que era muy esperada por el sector, ya que el turismo internacional es uno de los que más lento se recupera.



“Los operadores receptivos son de los sectores más atrasados. Si bien venimos en franco crecimiento, esta medida de verdad va a cambiar el escenario. Le va a dar más seriedad al país frente al turista extranjero y previsibilidad. Esperamos no ver más los memes de gente pagando con billetes. Para los argentinos es casi doloroso ver eso”, afirmó.