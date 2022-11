Dólar inició noviembre con baja de 0,19%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar empezó el mes de noviembre con una cotización a la baja, dado que ayer retrocedió 0,19% y se negoció en un valor promedio de $ 40,532. Este valor significó el mínimo en dos meses, desde que el pasado 26 de agosto cotizó en $ 40,421. En la jornada de ayer, la divisa norteamericana osciló entre $ 40,38 y $ 40,65 para cerrar finalmente en el mínimo. El valor de cierre implicó una baja de 0,66% respecto al anterior.

En lo que va del año, el dólar acumula una caída de 9,31%.



A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 33 transacciones por U$S 17 millones.



Al público en las pizarras del Banco República, la cotización bajó 30 centésimos para la compra y 20 centésimos para la venta al cerrar en $ 39,15 y $41,65, respectivamente.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiara, el dólar registró una caída de 2,04% y cerró en 5,15 reales. En lo que va del año, el dólar registra un descenso acumulado de 7,71%.



En tanto, en Argentina, la cotización oficial subió 0,24% y cerró en $ 157,28 pesos, mientras que en el año, la divisa aumenta 53,12%. Por su parte, el dólar “blue” cerró en $ 290 ayer. Con la caída del peso argentino de 6,51% durante octubre, en relación al dólar, la moneda argentina sufrió su mayor baja en un mes desde agosto de 2019, cuando se dio una devaluación del 33,4%.



El Banco Central del país vecino abrió noviembre teniendo que aportar al mercado de cambios oficial otros US$ 27 millones de sus reservas netas para atender los pedidos de compra de dólares, con lo que acumula tres jornadas cediendo US$ 180 millones, cifra representativa del 3,1% del total de reservas netas.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del índice UBI, que elabora República AFAP, bajó 2 puntos básicos (-1,8%) y cerro en 107 unidades. Este caída se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (Bonos Americanos). en el año el riesgo país sube 2 unidades (1,9%).



La tasa de interés call (que se cobran los bancos para préstamos entre sí a un día) fue 10,95%, por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (10,75%).