Del dólar "blue" al "Netflix": cuánto vale cada tipo de cambio que existe en Argentina

¿Cuánto cuesta comprar un dólar? En la Argentina, hay al menos una docena de respuestas distintas. En tiempos de restricciones y cepos, en los últimos tres años el mercado cambiario se ha ido diversificando y hoy en el mercado coexisten el dólar oficial con otros tipos de cambio y brechas que llegan a superar el 105% entre ambos extremos (el blue frente al mayorista).

Sin ir más lejos, ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo “dólar soja” a $200, que estará vigente solamente en el mes de septiembre. El objetivo del Gobierno es que ingresen US$5000 millones de la mano del agro, de los cuales US$1000 millones ingresarán en las primeras 72 horas, en tiempos donde las reserva del Banco Central (BCRA) escasean.

Se trata de una reversión del mal llamado “dólar soja” que tuvo vigencia hasta agosto. En una primera instancia, el Ejecutivo intentó incentivar al sector agroexportador ofreciendo que liquiden al mayorista ($139, menos un 33% de retenciones) y, con ese dinero, puedan comprar un 30% en dólar ahorro ($239) y el 70% restante se canalice en un plazo fijo dólar linked (cobertura frente a la depreciación del tipo de cambio). No funcionó. En total se realizaron 240 operaciones, por $2600 millones.



Sin embargo, el “dólar soja” no fue el único invento que realizó el Gobierno en los últimos tiempos, en pos de sortear las dificultades macroeconómicas con más tipos de cambio. En julio se incorporó el dólar “turista” con un 45% de Ganancias ($253,75), mientras que ese mismo mes también anunciaron que los turistas extranjeros podrán acceder a pesos a una cotización MEP ($281).



Por eso, en un mercado cada vez más limitado y regulado, se fueron crearon nuevas alternativas. Actualmente, existen tipos de cambios en la informalidad -como el blue-, para pagar la cuenta de Netflix -el tarjeta-, financieros -MEP y contado con liquidación (CCL)- y hasta algunos casi imposibles de acceder, lo que les valió el nombre de “fantasma” -ahorro-. A continuación, la lista completa.

Dólar “solidario” o ahorro

Fue bautizado como “dólar solidario” dentro del oficialismo. Es el que se compra mediante el homebanking, hasta US$200 mensuales por persona, aunque existen al menos once condiciones que excluyen a los argentinos del llamado Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Algunos de ellos es no ser cotitular de la cuenta bancaria, no haber recibido salario mediante el programa ATP o REPRO, no haber refinanciado a 12 meses alguna cuota de la tarjeta de crédito, no operar Cedears, entre otras.



Para conocer su precio, al dólar oficial minorista se le debe agregar un 30% de impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Así, da como resultado que hoy se cambia en el Banco Nación a $239,25. Una aclaración: cada año, se puede pedir ante la AFIP la devolución de Ganancias, aunque no ajusta por inflación.