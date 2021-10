Dólar blue alcanza un nuevo máximo en el año y se expande la brecha con el oficial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la previa de las elecciones legislativas en Argentina y a pesar de las mayores restricciones para operar mediante los dólares financieros, el dólar blue volvió a subir hoy 2 pesos argentinos y se vende a 190 pesos argentinos. De esa manera, queda a 5 pesos argentinos de la cotización nominal histórica más alta, que se registró en octubre de 2020 cuando llegó a los 195 pesos argentinos.

El MEP (también conocido como Bolsa) se ofrece a 179,5 pesos argentinos (+0,5%), mientras que el contado con liquidación (CCL o Cable) está a 180,26 pesos argentinos (+0,9%). Cabe recordar que dos semanas atrás el Banco Central (BCRA) estableció nuevas restricciones sobre ambas cotizaciones, lo que acotó aún más la demanda.



Para el economista Gustavo Ber, efectivamente hay una búsqueda de cobertura que explica el deslizamiento de los tipos de cambio, sobre todo el de los más libres. “El epicentro es la incertidumbre sobre la situación política económica actual y post 14 de noviembre. La pregunta es si se abre un camino de consenso entre fuerzas políticas para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y empezar a solucionar los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios que se fueron acumulando y postergando; o si se continúa en el camino de diferentes desequilibrios con el riesgo de una dinámica insustentable porque no se puede estar con una brecha del 90%”, explicó a La Nación.



El dólar oficial mayorista se comercializa a 99,38 pesos argentinos, tres centavos más frente al cierre de la jornada anterior. Con esta nueva suba del paralelo, la brecha con el mayorista se expande por encima del 90%. El dólar oficial minorista se vende a 104,89 pesos argentinos, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central sobre las principales entidades financieras.



Por su parte, el analista financiero Christian Buteler consideró que la suba del dólar blue obedece a que estuvo estable durante tres semanas con los precios subiendo de forma galopante. “En septiembre tuviste una inflación del 3,5% y los datos de octubre arrojan valores similares. En ese contexto, un dólar estable no era lógico. Empezó a ajustar esta semana, pero son movimientos más que normales dentro del ámbito en que nos movemos con la inflación como está, más la emisión del Banco Central con asistencias al Tesoro. Si todos los precios de la economía suben frente al peso, ¿por qué no lo haría dólar? Estamos viendo una caída del peso frente a todos los bienes y servicios y también contra el dólar”, apuntó.



Fernando Marull, economista y socio en FMyA, también coincidió en que el precio del blue estaba retrasado. “Me da la sensación de que el dólar el blue había quedado desarbitrado, abajo del resto. El CCL libre llegó a casi 197 pesos argentinos el martes pasado y el blue estaba a 186 o 187 pesos argentinos. Es como que estaba retrasado y hay un poco más de plata. Eso en la micro. Después en el contexto internacional hoy se está devaluando el real, la lira turca y todos esos ruidos suman. Si yo tenía que comprar dólares al blue y veo el CCL a 196 pesos argentinos y se empioja afuera, acelero y cierro la compra. A mí me da esa sensación porque no es que hubo grandes novedades. La única novedad es que el precio había quedado retrasado. Los bonos no estaban dando una buena señal. Aparecieron pesos en la calle y se equilibró un poquito. El CCL y los bonos marcan la cancha”, señaló y agregó que el efecto cepo al MEP del 5 de octubre suma demanda al blue.



En tanto, el Merval perdía un 1,4% por ventas por tomas de ganancias, luego de que el mercado renovara en la víspera su máximo histórico, en medio de operaciones especulativas a menos de un mes de las elecciones legislativas.



En Wall Street, los papeles argentinos también caían en su mayoría y las bajas llegaban al 3,96%



A su vez los bonos operan en su mayoría en rojo. En el exterior descienden hasta un 1,1% (GD30D), mientras que a nivel local bajan tienen comportamientos mixtos. El riesgo país, que mide el JP Morgan, subía hasta los 1650 puntos básicos.