Diputados aprobó iniciativa del Banco Central para habilitar cheques electrónicos

DIGITALIZACIÓN

El proyecto ya fue aprobado por Diputados pero aún falta que sea promulgado y su posterior reglamentación.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que habilita la creación del cheque electrónico para personas físicas y empresas. Así lo anunció ayer el presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat en el marco de un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

“El cheque es un instrumento que va a quedar en desuso. Haciendo futurología serán cinco o 10 años (más de uso que le quede) pero actualmente es un instrumento que se sigue usando”, dijo Labat y señaló que esperan que la iniciativa “dé buenos resultados” aunque sean limitados “a los que dure el uso del cheque”.

El proyecto ya fue aprobado por Diputados pero aún falta que sea promulgado y su posterior reglamentación.

El anteproyecto de ley había sido presentado por el BCU al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en enero de año pasado. La normativa habilita la digitalización de los cheques y el cheque electrónico como medio de pago, según informó en esa instancia el regulador a través de un comunicado.

En un informe de la Comisión de Constitución, códigos, legislación general y administración de la Cámara de Diputados, se afirma que el proyecto ubica a Uruguay “en una situación de vanguardia”, dado que permite la creación de un marco que habilitará “la incorporación de procesos tecnológicos, integrando la tecnología a un marco jurídico con el cual ya cuenta la Ley de Cheques, brindando y protegiendo la confianza que hoy ya tiene el sistema de cheques”.

Entre los objetivos de la iniciativa impulsada por el BCU, se destacan la digitalización de los cheques físicos y la creación del cheque electrónico, “sin perder las garantías que hoy tienen los cheques para el sistema de pago en Uruguay”, indicó el informe de la comisión.

El mismo informe señaló que a partir de la exposición del BCU ante el Parlamento, “queda claro” que el proyecto “implica modificar lo menos posible la ley de cheques, respetar y no emparchar una norma que funcionó bien, sino incorporar la tecnología a esa legislación”.

Además, agregó que si bien “hay niveles de riesgo”, estos van a estar sujetos a regulación del BCU y de cada uno de los bancos”, en función del nivel y los montos que representen esos cheques.

