¿Qué dijo la presidenta de UTE sobre el ajuste de tarifas para 2023?

Silvia Emaldi, presidenta de UTE, dijo este martes que "no puede asegurarse" que las tarifas del año 2023 sean por debajo del IPC como se ha instrumentado en los dos primeros años del gobierno actual. Además, recordó que se está trabajando para implementar el año próximo un plan que permitirá una cuota fija mensual para los clientes residenciales interesados.

"Estamos revisando los números. El equipo económico de UTE está empezando a analizar las previsiones de ingresos y egresos del año próximo. Además, está interactuando con OPP para tener las previsiones de las variables macroeconómicas -dólar, IPC, aumento de salarios- que inciden fuertemente en la paramétrica de ajuste. Se está en ese trabajo, durante este mes lo estamos desarrollando para tener los primeros días de diciembre los números a nivel general y empezar junto a OPP y Ministerio de Economía los intercambios de cara a lo que es el próximo ajuste tarifario", destacó esta mañana.

"Esperemos que sea como en los (años) anteriores, por abajo del IPC. Eso todavía no puede asegurarse", puntualizó Emaldi. Adelantó, además, que buscarán "mejorar" el esquema de la tarifa residencial triple horario, que forma parte del Plan Inteligente. Puntualizó que pondrán el foco en lo que se denomina "Horario valle", de 00.00 a 07.00, que tiene "un valor muy bajo" -$2,154 kWh-, que está "pensado sobre todo para la calefacción o vehículo eléctrico cuando se incorpore en forma masiva". "Estamos pensando en una adecuación en cuanto a la mejora de esa tarifa", dijo.

Cuota mensual fija

Emaldi también señaló que UTE trabaja en la implementación de una cuota fija mensual de la cuenta de luz, opcional, para los clientes residenciales. La medida, que comenzaría a funcionar a partir de marzo o abril de 2023, se empezó a trabajar luego que el 65% de clientes consultados en un sondeo de opinión se mostró favorable a dar este paso.



Tomando en cuenta el promedio de consumo del año anterior, en el año siguiente se definirá una "cuota fija promedial en cada uno de los meses del año", explicó.

En caso de que al finalizar el período de 12 meses haya habido un aumento o disminución en el consumo respecto a ese promedio, se buscará que eso "se ajuste al año siguiente". Se buscará que quienes hayan consumido más no tengan "en la cuota número 12 ese incremento, sino que eso se amortigüe en el año siguiente", dijo en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).



Emaldi puntualizó que los interesados en cambiar de plan podrán consultar por la app de UTE cómo transcurre el consumo de energía eléctrica mes a mes.

La presidenta de la empresa pública señaló que no esperan un aluvión de clientes que se sumen a la cuota mensual fija, a pesar del interés que se marcó en un sondeo de opinión. "Los especialistas en el área comercial y de mercado de UTE nos dicen que en general cuando hay productos nuevos la adhesión no necesariamente es masiva y en general se da en forma gradual", dijo, y puso como ejemplo de ello lo sucedido con el Plan Inteligente.



"Creemos que con esta nueva política la planificación y estabilidad de lo que es la cuota va a ayudar a la planificación familiar y a la reducción de la morosidad", dijo la presidenta de UTE, respecto a la política que busca "modular y estabilizar" el costo de la energía eléctrica de las familias.

Situación de UTE

Emaldi destacó que tanto la sequía como el precio del petróleo para activar las centrales térmicas han afectado las finanzas de UTE de 2022. "Hemos tenido que prender mucho las centrales térmicas, en particular en los primeros cuatro meses del año el gasto de combustible fue de US$ 250 millones. Luego de eso prácticamente no se han tenido que prender, pero de todas maneras los especialistas en temas del clima nos dicen que el efecto de La Niña (fenómeno meteorológico) recién estaría saliendo de la zona donde estamos a partir de abril - mayo del año que viene. O sea que prender las centrales térmicas y sobre todo en el verano, es muy probable que también lo tengamos que hacer", expresó la directiva.



Otro elemento que pondera UTE es la exportación de energía eléctrica a otros países. En 2021 se exportó unos US$ 500 millones, y este año, "principalmente a Argentina", unos US$ 230 millones. Esta cifra, agregó, ha permitido "amortiguar en parte el efecto de tener que prender las centrales térmicas y hacer uso del combustible".