Los detalles de la nueva zona franca en Colonia que prevé crear 1.000 empleos

Colonia del Sacramento y los empresarios Francisco Ravecca (exCEO de Aguada Park) y Daniel García Peleteiro (contador y exsocio de PwC) están a la espera de que el Poder Ejecutivo apruebe la instalación de una zona franca de servicios en la capital del departamento.

El proyecto Zona Franca del Plata, cuyo foco estará puesto en albergar empresas extranjeras y nacionales del rubro servicios, implicará una inversión estimada de US$ 18 millones y empleará de forma directa a unas 1.000 personas.

Según indicaron los empresarios Ravecca y García en diálogo con El País, pese a que están a la espera de la aprobación del gobierno, las expectativas son optimistas. “Estamos en un momento en el que el Poder Ejecutivo y todo el país está muy abierto a nuevas inversiones y esta es realmente relevante no solo para el país sino también para Colonia, con lo cual la expectativa es que se pueda acelerar” el permiso, indicó García.



En caso de contar con la autorización, los empresarios proyectan que la zona franca quede operativa hacia fines de 2023.

Actualmente en Montevideo existen dos zonas francas exclusivas de servicios, Aguada Park y World Trade Center Free Zone. Además, recientemente se autorizó el World Trade Center Free Zone en Punta del Este. “Creemos que hay una oportunidad muy interesante para descentralizar la zona franca de servicios y hacer una nueva en Colonia”, afirmó Ravecca.



El proyecto será financiado en un 70% con deuda y un 30% de equity (patrimonio de los accionistas). De acuerdo con García, si bien aún no cuentan con la autorización del gobierno, no descartan la posibilidad de aplicar a alguno de los regímenes de promoción de inversiones que ofrece el país.

World Trade Center Montevideo. Foto: WTC Montevideo

Zona Franca del Plata apuntará a captar empresas de tres grupos diferenciados de servicios. Por un lado, lo que refiere a servicios compartidos en el que está incluido el rubro de software y tecnología; otra área que englobará los servicios profesionales como estudios de arquitectura, abogados, ingenieros, entre otros; y por otro lado, la rama de los servicios financieros como pueden ser agentes de valores, back office de bancos.

En relación al trato con las autoridades departamentales, García explicó que presentaron el proyecto en la Intendencia de Colonia y “lo vieron con muy buenos ojos”. Es así que la Junta Departamental aprobó por unanimidad la instalación de la nueva zona franca. “Tuvo una muy buena recepción”, indicó García.



La decisión de instalar una zona franca de servicios en Colonia del Sacramento fue “estratégica” según afirmó Ravecca. Es que el edificio de cinco plantas estará ubicado en la zona del Real de San Carlos, a unos kilómetros del barrio histórico y próximo a la emblemática Plaza de Toros la cual está siendo restaurada y cuya inauguración se prevé para fines de este año. Colonia “está ganando un dinamismo tremendo” con la puesta a punto de la Plaza de Toros y ese fue “uno de los motivos principales que nos llevó a optar por ese lugar”, explicó el exCEO de Aguada Park. El edificio estará ubicado en Rambla de las Américas y Eloy Perazza.

“Lo que estamos buscando justamente es posicionar a Colonia como un nuevo centro de desarrollo de servicios globales. Creemos que hay una gran oportunidad porque Colonia es un lugar estratégicamente ubicado”, afirmó Ravecca. En ese sentido, especificó que más allá de que la ciudad “es un lugar muy agradable para vivir”, apuntan también a la población del litoral del país, Montevideo y Buenos Aires.



La construcción de la obra fue adjudicada la semana pasada al estudio de arquitectura Atchugarry, sujeta a la aprobación de las autoridades. En caso de que reciban el permiso, los pasos a seguir tienen que ver con la elaboración del proyecto ejecutivo y luego con el inicio de la construcción.



En términos comerciales, si bien hasta no contar con la aprobación del Poder Ejecutivo no pueden avanzar con la firma de contratos, los empresarios afirmaron que ya cuentan con “carta de intención” de algunos clientes.



Según García, el proyecto está “totalmente alineado” con el objetivo del país porque es una obra que “genera inversión, empleo y derrame (económico) para toda la localidad del interior donde no siempre hay proyectos de este tipo”. Además, señaló que la zona franca ayudará “a agrandar el mercado” para Uruguay porque trae empresas “mayoritariamente” extranjeras. “Tiene beneficios de todo tipo y creo que estamos en un momento ideal porque se precisan proyectos, nuevos desarrollos y generar empleo”, afirmó García.

En esta línea, Ravecca manifestó que el país está “en un momento muy duro” debido al impacto de la pandemia del COVID-19 y por eso afirmó que “llegó el momento de acelerar a fondo e ir adelante con las inversiones”. Al igual que García, el exCEO de Aguada Park señaló que “Uruguay está en un momento único para atraer inversión extranjera” que generen fuentes de empleo.

Asimismo, Ravecca hizo referencia al posicionamiento tecnológico que ha tenido el país en el último tiempo y que fue más apreciado a nivel mundial a partir de la salida a la bolsa de Nueva York de dLocal, el primer “unicornio” uruguayo. “Todo eso ayuda mucho, así como las iniciativas que se están tomando para posicionar al país como una plataforma de servicios globales”, indicó el empresario.



“Esperamos que el próximo unicornio uruguayo esté en Zona Franca del Plata”, concluyó García.