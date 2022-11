¿Cuánto dinero necesitará Uruguay el próximo año y que hito consiguió?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay consiguió otro hito para su deuda pública. La firma FTSE Russell, una subsidiaria de London Stock Exchange Group (grupo propietario de la Bolsa de Londres) que produce, mantiene, otorga licencias y comercializa índices bursátiles, anunció que lanzará un índice de bonos uruguayos emitidos en el mercado local.

El reporte trimestral de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destacó que “FTSE Russell anunció el lanzamiento del FTSE Uruguayan Inflation-Linked Securities Index”.



“Este índice reflejará los rendimientos de los bonos del gobierno vinculados a la inflación (Notas del Tesoro en Unidades Indexadas) emitidos en el país con pagos de cupones a tasa fija real”, añadió. Además de Uruguay, FTSE Russell anunció índices similares para Argentina y Dinamarca.

En su reporte, la UGD compila las estadísticas del gobierno central para monitorear los indicadores de cartera de deuda y apoyar el diseño y ejecución de estrategias de gestión de deuda.



En ese sentido, muestra las previsiones de financiamiento que tendrá el gobierno central para 2023 (para cubrir el déficit fiscal primario y hacer frente a pagos de intereses y amortizaciones de deuda).



En cuanto a las necesidades de financiamiento para el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda), la UGD prevé que se reduzca 68,3% en 2023 respecto a 2022 y totalice US$ 190 millones.

Respecto al pago de intereses de deuda, el reporte estima un alza de 4,6% en el monto a desembolsar en 2023 (frente a 2022) para un total de US$ 1.712 millones.



Sobre amortizaciones de bonos y préstamos, la previsión de la UGD es que en 2023 se reduzca 27,5% respecto a 2022 y totalice US$ 1.832 millones. A su vez, prevé un cambio en activos financieros (aumento de reservas) de US$ 360 millones.



En total, las necesidades de financiamiento del gobierno central para 2023 según las estimaciones de la UGD, son de US$ 4.094 millones.



Para cubrir esos US$ 4.094 millones (15,5% menos que en 2022), el gobierno va a apelar a varias fuentes.

Una son los desembolsos de préstamos de organismos multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, CAF) e instituciones financieras que el reporte estima en US$ 350 millones, esto es 36,6% menos que en 2022).



El otro son las emisiones de deuda en los mercados local e internacional, que alcanzarían a US$ 3.670 millones (9,38% menos que en 2022).



Por último está el rubro “otros” que incluye efectos de tipo de cambio y valuaciones de precios de mercado y que totalizará US$ 74 millones (69,3% menos que este año).



De esa manera, el incremento de endeudamiento neto del gobierno central en 2023 sería de US$ 1.828 millones. Eso supone, los desembolsos de organismos multilaterales e instituciones financieras más las emisiones de deuda, a lo que se le restan las amortizaciones de deuda y el incremento en las reservas.