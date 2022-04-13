¿Cómo monitorea el gobierno la guerra Rusia-Ucrania y qué analiza de su efecto en precios?

REUNIÓN

"Existe incertidumbre", agregó el BCU según las minutas de la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) del pasado jueves, divulgadas este martes.

El Banco Central (BCU) prevé, según sus “modelos de corto plazo”, que la inflación se mantenga “fuera del rango-meta en el resto del año”. En los 12 meses a marzo, la suba de precios fue de 9,38%. El rango-meta es de una inflación de entre 3% y 7% en los últimos 12 meses, aunque a partir de septiembre pasará a ser de entre 3% y 6%.

“No obstante, existe incertidumbre sobre esas proyecciones, por cuanto podrían surgir efectos externos derivados del conflicto Rusia-Ucrania, e internos ligados a la evolución de distintos costos y los precios de frutas y verduras”, agregó el BCU según las minutas de la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) del pasado jueves, divulgadas este martes.

El Copom es una instancia entre el directorio y los servicios técnicos del BCU (representado por las principales gerencias).

La autoridad monetaria aseguró que “se lleva a cabo un monitoreo constante del riesgo vinculado a la profundización del conflicto, con mayores impactos al alza en la inflación global, a la baja en el crecimiento, y condiciones financieras globales menos favorables, por una mayor respuesta de los bancos centrales de las economías avanzadas y mayor aversión al riesgo por parte de los inversores”.

Para hacer frente a la inflación, y sobre todo, al incremento de las expectativas (la de los economistas y bancos están en 6,95% a 24 meses y la de empresarios a 8%), el BCU viene elevando la tasa de interés de política monetaria.

Esta tasa de referencia estaba en 4,5% hace un año y ahora está en 8,5%, tras la última suba de 125 puntos básicos decidida el jueves pasado.

La tasa de política monetaria es el “precio del dinero”: señaliza el costo del crédito bancario en pesos. No es otra cosa que lo que le “cuesta” a los bancos obtener liquidez (pesos) a un día de plazo (de parte de otros bancos o del propio Central).

Por esa vía, se transmite al crédito a empresas y familias en moneda nacional, encareciéndolo, es decir la tasa de interés de referencia se traslada a las tasas de interés que cobran bancos y financieras por préstamos.

Según las minutas del Copom, en el comienzo del año (previo a esta última suba de 125 puntos básicos), la tasa de interés promedio cobrada a empresas en moneda nacional ajustó al alza en 67 puntos básicos y se ubicaba en 10,5%.

A su vez, “el crédito en moneda nacional continuó expandiéndose” tanto en el Banco República como en los bancos privados, con un “mayor dinamismo” de los préstamos a empresas, identificó el BCU. Explicó que eso se dio en un contexto de reducción de encajes (porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el BCU y no pueden destinar a créditos).

Por otro lado, el dinero en poder del público (circulante más depósitos en moneda nacional), “se desaceleró en lo que va del año, presentando una variación interanual de 12,6% en el promedio del primer trimestre, lo cual se reflejó principalmente en el comportamiento de los depósitos a la vista”, evaluó el BCU.

Con este marco, el directorio del BCU decidió el aumento de la tasa de referencia en 125 puntos básicos mencionado. El presidente del BCU Diego Labat confirmó a El País que esa fue la sugerencia de los servicios técnicos.

Las minutas indicaron que se “anticipa un nuevo aumento de la tasa de interés en la próxima sesión de mayo y se espera que en las siguientes reuniones este proceso continúe”.

Como ya señaló El País, votaron a favor de la suba de la tasa el presidente Labat y el vicepresidente Washington Ribeiro (ambos del Partido Nacional y votó en contra el director Ignacio Berti (Frente Amplio).

