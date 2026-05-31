Columna de APPCU: Silencio positivo....

Como dicen desde el MEF, un conjunto de miniaturas que podrían hacer mover la aguja de la actividad económica.

En lo que nos atañe, la promoción privada en obra precisamente privada, lo vemos determinante para la diligencia y fluidez de proyectos inmobiliarios o del rubro que sean.

El tema es manido y de muy vieja data; claro está que no es problema de este gobierno, es una situación enquistada en el Gobierno Nacional y Gobiernos Departamentales en términos generales, y cuando los tiempos se eternizan (porque así sucede), corre riesgo la inversión y por ende el proyecto de que se trate y por ende no hay demanda de mano de obra y por ende no hay recaudación para el fisco y podríamos continuar.

Sucede, es experiencia de décadas, que el jerarca interlocutor de la dependencia que sea tiene la mejor disposición a facilitar el proyecto, a pavimentar el camino de la inversión y el desarrollo, no tenemos duda al respecto.

Pero también sucede que los acontecimientos de la cotidianeidad son intensos, la vorágine de trabajo aparece como tumultuosa y los temas que empezaron con entusiasmo se van relegando y paulatinamente, hay que recomenzar el derrotero nuevamente, con el jerarca que nos entrevistó en primer lugar o a quien nos dirijan.

Reitero, es experiencia, son vivencias que cursamos permanentemente.

Muchas veces el jerarca transmite la inquietud, balconea el proyecto, el mismo va a mandos medios y allí precisamente comienza un derrotero que no se condice con la dinámica de los tiempos privados.

Como lo hemos expresado: los tiempos públicos y los tiempos privados, muchas veces se bifurcan y después tampoco se encuentran.

Desde la gremial hemos planteado al Presidente Orsi y sucesivamente a otros jerarcas, la posibilidad de que se plantee la aprobación tácita de los proyectos presentados. Es decir, pasado un mesurado tiempo y si no existiera respuesta, tácitamente devenirá complacencia del estamento gubernativo que sea, con la responsabilidad del técnico actuante (en la medida que no existan observaciones).

También fue planteado a algunos gobiernos departamentales, obviamente a Montevideo, Canelones y Maldonado.

Y existió consenso en que era o es, una medida deseable que contribuirá a agilizar la dinámica económica con todas sus consecuencias virtuosas.

Entendemos que ese “silencio positivo” que menciona el título de la nota y que surge de una expresión del gobierno, refiere precisamente a esa aprobación tácita mencionada.

Es de Perogrullo; el gobierno necesita inversión y crecimiento como consecuencia. Necesita de la actividad privada y en menor medida, de la pública. 12 mil millones de dólares de la privada y 4 mil millones de dólares de la pública, para lograr tener un crecimiento digno. Nos estamos refiriendo a cada año de gobierno, no al lustro de aquel.

Coherentes con esa aspiración, hay que desmalezar tantos papeles y sellos, a la postre, suprimibles, eliminar reuniones que el protocolo siempre sugiere y ejecutar sin miramientos lo que será positivo para el país.

La eterna retórica tiene que ser necesariamente derrotada por el silencio positivo, por la aprobación tácita, por el sentido común...

