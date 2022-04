La clasificación de Uruguay al Mundial genera expectativa de más ventas en varios sectores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de que empiece a girar la pelota en el Mundial de Catar 2022, comienza a crecer la expectativa de venta de las empresas de algunos sectores. Y es que es una época donde parte de la población decide cambiar sus hábitos de consumo y, guiada más por la pasión que la razón, gasta en ciertos productos que en otras ocasiones no lo haría. Además, se le suma que Uruguay finalmente clasificó, lo que modifica el sentimiento hacia el evento deportivo mundial.



El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Daniel Sapelli, dijo a El País que creen que “habrá un impacto positivo en el comercio, en particular en el consumo privado de los hogares por un mejor clima en cuanto a las expectativas generales, mejor ánimo general y porque surgirán muchas promociones tentadoras relativas al Mundial”.



También recordó que diciembre ya es un periodo de zafra, y creen que el evento deportivo “podría ayudar a impulsar y mejorar las decisiones de consumo”.



Entiende que “seguramente el sector turismo, y en particular las agencias de viajes se van a ver beneficiadas”. Asimismo, “en los mundiales las familias aprovechan para renovar los equipos en sus hogares, buscando mejorar las tecnologías y los tamaños de las pantallas para poder ver mejor el mundial desde sus casas”.



La directora del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica del Uruguay, Micaela Camacho, explicó que “todo lo que nos pasa a nosotros personalmente, si estamos bien o mal, lo trasladamos a nuestras decisiones de compra. En ese sentido, Uruguay va con un gran optimismo al Mundial, lo que seguramente impacte en las decisiones de compra y el consumo” previo a diciembre y en ese mismo mes.



“El Mundial puede hacer que los consumidores cambien sus hábitos, especialmente en un país como Uruguay, que somos bastante futboleros y tendemos a cambiar nuestras rutinas y tipos de consumo”, comentó, y agregó: “Por otro lado, está el tema del estado de ánimo, que tiene mucho que ver con la confianza en la economía”.



Camacho explicó que, cuando se compran productos vinculadas al Mundial, como una camiseta, se adquiere algo más que el objeto en sí mismo: “Estás comprando ilusión, el apoyar a la Celeste. En definitiva, eso tiene para vos un sentimiento emocional muy grande que dispara la disponibilidad a pagar”. Entonces, se produce un “aumento de las preferencias” y se ve un aumento en el consumo.



Nicolás Lerner, Panini Uruguay.

¿Cuándo se lanza el álbum del Mundial? Está previsto que el lanzamiento del álbum del Mundial Catar 2022 sea sobre el final de agosto y el principio de setiembre a nivel global. Después, “la fecha exacta se termina ajustando por diferentes temas como el logístico. Pero, no pasa más de una semana que están a la venta” en todas partes del mundo, contó a El País Nicolás Lerner de Panini.

EL ÁLBUM DEL MUNDIAL "Se vende un 50% más de figuritas" El representante comercial de Panini Uruguay, Nicolás Lerner, contó que la “gran mayoría de las figuritas” se venden previo al inicio del Mundial. “Por lo menos es lo que sucedía hasta ahora”, antes de la pandemia de covid-19.



“Cuando empieza el Mundial (la venta) depende netamente de cómo le vaya a la selección. El tema de las figuritas está muy relacionado con el estado anímico de las personas”, contó, y explicó que “un poco” pasa lo siguiente: “Cuando a Uruguay le va bien, la gente se emociona, compra figuritas y quiere completar el álbum. Cuando no le va tan bien o pierde un partido, al otro día nadie quiere comprar un sobre”.



La cantidad de puntos de venta de los sobres del Mundial es mayor al de otros álbumes. Lerner explicó que con uno de nicho o alguna licencia hay entre 2.000 y 5.000 lugares. Y, con el del Mundial, el número llega a “algo así como 15.000”, lo que es “impresionante”.



Además, más allá de los kioscos, almacenes, supermercados, se abren otros puestos solamente por este campeonato, añadió.



“Hay una expectativa muy grande de parte del coleccionista como de la parte del retail que lo vende”, señaló.



Frente al mundial anterior, “estamos un poco más moderados porque el contexto actual es único e impredecible. Y hay una situación de mercado que se viene arrastrando desde que comenzó la pandemia, que todavía no está del todo resulta. Estamos siendo un poco cautos, pero tenemos muy buenas expectativas”, indicó.



“Los últimos resultados que tuvo Uruguay, de la manera que clasificó y el quedar en el tercer puesto (en las eliminatorias), ayuda mucho a que la gente esté contenta con la selección. Eso influye de manera directa en que las personas coleccionen, en que quieran formar parte del Mundial y en que el álbum sea uno de los recuerdos que les quede”, añadió.

Un clásico, que excede a los niños y se instaló entre los adolescentes y parte de los adultos, es el juntar las figuritas del Mundial. El representante comercial de Panini Uruguay, Nicolás Lerner, comentó a El País que la clasificación de Uruguay “cambia muchísimo” las expectativas de venta. Y es que, si la selección va al evento deportivo, se comercializa un 50% más.



Por otra parte, desde Rincón del Hincha, empresa que vende la indumentaria oficial de la selección uruguaya y otros clubes, indicaron a El País que notan “un ascenso continuo” en las ventas. “Además de que empezó el campeonato uruguayo, Uruguay clasificó al Mundial, lo que es un aporte muy grande”, dijeron. Tienen la expectativa de que lo vinculado al fútbol “tenga una buena venta” a fin de año.



También explicaron que, una vez que comience el Mundial, el nivel de comercialización “va a ir aumentando dependiendo de cómo vaya posicionándose Uruguay”. No obstante, aclararon que, como hay hinchas que acompañan a la selección con las camisetas de sus equipos, se acompasa la venta de unos productos con los otros.



El Mundial de Catar 2022 por TV

En el caso de Tienda Inglesa, según señalaron a El País, “tiene grandes expectativas respecto al incremento del nivel de consumo en Uruguay en materia de electrónica”, ya que cuentan “con un buen clima in crescendo”.



Además, señalaron que, “la presencia del país en el Mundial hace que el cliente uruguayo en general se sienta más involucrado y a la hora de evaluar si hacer un gasto grande, como para comprar una televisión, es probable que lo haga”.



El gerente comercial de Barraca Europa, Marcelo Zador, señaló a El País que ven como positivo la clasificación de Uruguay al Mundial y que cambia las expectativas de venta de la empresa. Aunque impacta “principalmente en televisores”, a “nivel global la gente está más motivada” si la selección viaja a Catar.



Por su parte, el gerente de la División Consumo Electrónico de Samsung, Ignacio Deagostini, indicó que “para el rubro de tecnología, básicamente los televisores, el Mundial siempre es un evento que tracciona mayores ventas”. Aunque en los eventos anteriores hubo un incremento en el nivel de comercialización, en este caso en particular, por la distancia física del evento y los costos de traslado, más uruguayos lo verán por televisión y priorizarán la experiencia en sus hogares, añadió.



La visualización de los partidos en la vivienda puede estar asociado al servicio de cable. El gerente comercial y marketing de TCC, David Silva, contó a El País que la clasificación de Uruguay “mueve todos los sectores”, pero es “fundamental” en el caso de ellos porque hay derechos “exclusivos de los canales y la televisión por cable”. También destacó que los cable operadores tienen los “derechos de la emisión vía web”, y que hay un sector de la población que usa esa opción.



Desde que comenzó la pandemia de covid-19, la actividad de la empresa ha “estado bastante pareja, con algunos altibajos”. No obstante, aclaró que el “consumo ha sido favorable” para las compañías de esta actividad. En 2020 tuvieron un “pico”, después hubo una desaceleración, pero “se ha mantenido dentro de una cierta regularidad”. Ahora la expectativa es que haya una suba significativa sobre el comienzo del Mundial.