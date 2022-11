¿Cómo cerraron los negocios de la AUF previo al Mundial de Catar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La transparencia en el fútbol es algo que, por folklore o por razones fundadas, siempre está en tela de juicio. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer sus estados financieros de 2021. ¿Cómo le fue al organizador del fútbol local? ¿Cuánto costó el árbitro asistente de video (VAR, por su sigla en inglés)?

La AUF cerró con ganancias el año pasado, las cuales totalizaron US$ 1.393.103, que significó un crecimiento de las ganancias de 2020, las cuales habían sido US$ 1.246.177. A su vez, el documento que presenta los balances muestra que el organismo concluyó el año con deudas con terceros, las inversiones en el Estadio Centenario y más.



Al mirar el estado de situación financiera al último día del 2021, el total de los activos cerró con un valor de US$ 29.845.978, mientras que el valor total de pasivos fue US$ 20.387.265. Asimismo, el patrimonio del organismo concluyó el año con un valor de US$ 9.458.713.



En tanto, en 2020 solo el patrimonio vio un valor superior al del 2021. En este sentido, el activo de la AUF había cerrado en US$ 23.783.643, el pasivo en US$ 13.976.455 y el patrimonio en US$ 9.807.188.



Para entender mejor los resultados del año, los ingresos de la AUF se componen por actividades de la selección, derechos de explotación de licencias y patrocinios, ingresos recibidos de FIFA y Conmebol, campeonatos locales e ingresos por derechos de pases, transferencias internacionales y otros conceptos.

En este sentido, los ingresos que percibió en el año pre Mundial de Qatar fueron US$ 24.260.146, mientras que en 2020 habían sido US$ 15.989.234.



Sin embargo, a pesar de esta diferencia en los ingresos, los costos de las actividades también aumentaron, pudiendo explicarse por la vuelta a la presencialidad en los partidos, entre otros motivos.



En esta línea, los costos en 2021 significaron US$ 22.447.259, mientras que en 2020 alcanzaron a US$ 14.222.952. A su vez, los resultados financieros también tuvieron un signo negativo, alcanzando el año pasado a US$ 419.784, mientras que en 2020 habían sido US$ 520.105.

Dentro de los costos, algunos no se repitieron en 2021, como la asistencia a los clubes en el traslado por Copa Libertadores, lo cual en 2020 significó US$ 180.000, o tampoco se gastó en asistencia para la construcción de centros técnicos, los cuales habían significado en 2020 un costo de US$ 110.000.



Asimismo, el VAR comenzó a implementarse en 2021, lo cual significó un gasto de US$ 579.585 para la AUF.



Los gastos debido al colegio de árbitros representaron el año pasado un costo de US$ 595.675, mientras que en 2020 fue US$ 295.747.



Por otra parte, en 2021, donde las medidas para mitigar los contagios de covid-19 se hicieron presentes, el gasto por hisopados alcanzó los US$ 622.877, mientras que en 2020, cuando la actividad vio un parate importante, había significado US$ 157.620.

¿La plataforma de AUF TV es rentable? Una de las nuevas incursiones de la AUF fue su plataforma de streaming AUF TV.



De acuerdo a los balances de la organización, en el ejercicio de 2021 los ingresos de la plataforma alcanzaron a US$ 503.500, mientras que los gastos fueron US$ 329.324, dejando así un saldo a favor de US$ 174.176.



En tanto, en el ejercicio anterior la plataforma había dado pérdidas de US$ 42.805, ya que había tenido ingresos de US$ 13.891 y gastos por un total de US$ 56.696.

Deudores

Al 31 de diciembre de 2021, la AUF presentó un saldo neto a cobrar con Tenfield por US$ 3,1millones, que se compone de un saldo a cobrar por casi US$ 4,8 millones y un saldo a pagar por casi US$ 1.7 millones con la empresa.



Dentro de los saldos a cobrar con la empresa, se encuentran adeudos reclamados por concepto de gastos de traslados de la selección mayor en el exterior y otros rubros de menor cuantía, y un importe por el contrato celebrado con las empresas Tenfield y Full Play, por los derechos de televisión de las eliminatorias por el Campeonato Mundial 2018, por US$ 2.000.000 no corriente.



Por otra parte, en cuanto a los saldos de los equipos de fútbol de Primera División, Segunda División, Liga Amateur y clubes que no están compitiendo, con la AUF, la organización cuenta con un saldo neto a favor de US$ 6.915.685, al cierre del año pasado.

En este sentido, los equipos que compitieron en Primera División, el año pasado, que cerraron con mayor deuda fueron Villa Española con US$ 415.943, Sud América con US$ 398.208 y Montevideo Wanderers con US$ 347.775.



En el caso de los grandes, Peñarol cerró con una deuda de US$ 213.947 y Nacional de US$ 270.047.



Por otra parte, hubo dos equipos con lo que la AUF cerró con un total negativo, que fueron Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado. Los saldos correspondientes fueron a favor de los clubes US$ 402.924 y US$ 118.278 respectivamente.

En cambio, con los clubes que compitieron en la Segunda División Profesional la AUF quedó con saldo positivo en su totalidad. En esta división, aquellos que cerraron con una mayor deuda fueron Rampla Juniors con US$ 535.802, Central Español con US$ 430.829, Atenas de San Carlos con US$ 422.544, Cerro con US$ 309.660 y Danubio con US$ 243.874. En tanto, Albion fue el equipo que cerró el año con la menor deuda en esta división: US$ 5.232.

En la Liga Amateur, fueron Tacuarembó, Huracán Buceo y Bella Vista, quienes cerraron el año con una mayor deuda con la AUF. Los montos cerraron en US$ 284.306, US$ 159.765 y US$ 141.014 respectivamente.

En tanto, de aquellos que no compiten se destacó El Tanque Sisley con una deuda de US$ 217.325. Mientras tanto, la AUF quedó en negativo con Deportivo Colonia, por un monto de US$ 7352.

El saldo con CAFO y las inversiones en el Centenario De acuerdo a los balances auditados de la AUF, al 31 de diciembre de 2021 los estados financieros incluyen un saldo a pagar a la Comisión Administradora Field Oficial (CAFO) por US$ 202.000. En tanto, la CAFO indica que mantiene un saldo a cobrar por US$ 1,4 millones, cuya determinación final se encuentra sujeta a un proceso de acuerdo entre las partes en base a las inversiones realizadas durante el ejercicio en el Estadio Centenario.



Estos estados financieros no incluyen los saldos consolidados con CAFO, estos muestran los productos y sus saldos correspondientes, los cuales por tratarse de una entidad de cometido específico para la AUF, deberían estar incluidos debido a la normativa vigente, según la auditora que realizó el documento, PwC.



El valor neto corresponde principalmente a las inversiones realizadas en para la realización de las finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, en noviembre del año pasado. El valor de estas inversiones significaron un total de US$ 6.999.586. Según el documento, estas mejoras fueron realizadas con aportes de la Conmebol y con fondos de la AUF, mientras que también se obtuvieron beneficios fiscales y laborales concedidos por el gobierno para realizar las obras.



La comisión, que tiene a cargo la exclusividad de la vigilancia, administración y explotación del Estadio Centenario, durante el año pasado estuvo integrada por cinco miembros, tres de los cuales son designados por la AUF, incluyendo al presidente, y dos por la Intendencia de Montevideo (IM); debiendo rendir cuentas anualmente a ambos.



Mientras tanto, en febrero de 2022 se firmó el convenio de prórroga entre la IMM y la AUF para la administración del estadio a cargo de CAFO y partir de este nuevo convenio, estará integrada por seis miembros, tres designados por la AUF, incluyendo al presidente, y tres por la IM.