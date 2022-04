Caja Profesional con déficit: ¿hay un proceso para poder desafiliarse?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) atraviesa su mayor crisis económico financiera y solo le quedan reservas para cumplir con el pago de las prestaciones que brinda (jubilaciones, pensiones, subsidios, entre otras) hasta 2024. Se estima que el déficit del organismo este año ascienda a unos US$ 67 millones. Esa situación es la que desvela a las autoridades de la caja paraestatal, a las del Poder Ejecutivo y también a los profesionales uruguayos.

Para tratar de salvar a la Cjppu, el directorio analiza junto a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), un paquete de medidas de corto plazo que puedan darle unos años de margen al organismo hasta que implemente una reforma estructural de largo plazo.



¿Qué pasa con los profesionales que hoy aportan a la caja y se quieren desafiliar? ¿Pueden hacerlo? ¿Pierden lo aportado?



El gerente de la división Afiliados de la Cjppu, Diego Lemus explicó a El País que el marco normativo vigente no permite que el profesional se retire del organismo. Lo que sí tiene habilitado es declarar que no ejerce su profesión de manera libre, lo que lo exime de realizar sus aportes.

Al profesional que quiera retirarse de la Caja Profesional de forma permanente “no le queda otra” que perder todo el dinero aportado como ocurre en los diferentes regímenes, señaló a El País Daniel Mathó, contador, representante del lema Cambio Total y ex integrante de la Comisión Fiscal de la caja.



“En ningún sistema se puede reclamar el dinero aportado. Si no se tiene causal jubilatoria no se puede reclamar, perdés todo. Si se pudiera hacer eso (las personas) aportarían, luego se arrepienten y se llevan todo” su dinero acumulado hasta ese momento, explicó Mathó.



En este sentido, el gerente de Afiliados de la Cjppu remarcó que el afiliado “tiene obligación de aportar a la caja”, aunque dijo que lo que sí puede hacer un profesional que ejerce libremente es “declarar no ejercicio en períodos de inactividad (laboral), pero no retirarse”.

De acuerdo con Lemus, el marco legal actual “no habilita eso, como tampoco lo permite” el Banco de Previsión de Social (BPS). Al declarar no ejercicio libre de la profesión, se suspende la obligatoriedad del pago de aportes hasta que la persona vuelva a declarar ejercicio libre nuevamente.



Sin embargo, los profesionales deberán tener en cuenta que el período de declaración de no ejercicio no se computará para la futura causal jubilatoria.



Otras de las consecuencias de declarar no ejercicio libre de la profesión es la pérdida de algunos derechos, como por ejemplo el acceso al subsidio por incapacidad o la solicitud de préstamos que otorga la Cjppu, entre otros.



En diálogo con El País, el abogado y director de la lista 35 en representación de los afiliados activos, Pablo Schiavi, manifestó que la decisión de desprenderse de la Cjppu “cuesta mucho” y “principalmente” afecta a los profesionales más jóvenes.

“Irte de la caja sin perder lo aportado no podés hacerlo, porque no es como una cuenta de ahorro bancaria que si te querés ir te llevás todo, no, si dejás de aportar lo perdiste. Si el profesional tiene 63 años no va a dejar de aportar porque se va a jubilar de la caja, el problema lo tienen los profesionales nuevos que se reciben entre los 23 y 24 años, aportaron durante cinco o siete años y después se terminan desafiliando, ahí pierden todo”, explicó Schiavi.



En ese sentido, Schiavi enfatizó en el impacto que tiene la decisión de darse de baja de la Cjppu entre los más jóvenes. “A veces aportaron durante cuatro años y como no les da la plata dejaron de hacerlo, pero el tema no es que dejaste de pagar $ 4.000 o $ 5.000 por mes dependiendo de la categoría, sino que quizás lo más importante es que perdiste cuatro años de aportes que no te van a devolver nunca”, señaló el abogado.



Desde la Cjppu señalan a través de su página web que la persona que declare no ejercicio libre de la profesión podrá retomar la actividad y el pago de aportes y explican que se retomará el pago en la misma categoría que estaba la persona al momento de declararse en inactividad. “El pago de aportes es importante para computar años para la configuración de las causales de los distintos beneficios que brinda la caja”, afirma el organismo.



Por otra parte, el gerente de Afiliados explicó que un profesional puede configurar causal jubilatoria únicamente por la Cjppu (con 30 años de aportes y 60 de edad o con 15 años de aporte y 70 de edad), o eventualmente tener una jubilación por acumulación de servicios con aportes realizados a otros organismos.

“Para no perder el dinero aportado se pueden acumular años de distintos regímenes”, afirmó Lemus en relación a los profesionales que tengan años de aportes al BPS, a las tres cajas paraestatales, a la Caja Militar o Policial. No obstante, explicó que “tiene muchas particularidades”, la principal “es que no pueden ser años simultáneos, es decir no pueden pisarse entre sí” los aportes a uno y otro régimen.



Se estima que casi el 40% de los aportantes actuales a la Caja Profesional son “voluntarios”, es decir que aunque tengan un empleo dependiente bajo el régimen general de BPS, igual aportan a la caja para tener una mejor jubilación a futuro. Sin embargo, el 60% restante depende 100% de la jubilación de la Cjppu.