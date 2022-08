BSE busca adelantar pago de seguro a Tienda Inglesa para empezar reconstrucción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco de Seguros del Estado (BSE) es quien asegura el local de Tienda Inglesa en Punta Shopping, que quedó devastado tras un incendio. El presidente de la institución, José Amorín Batlle, dijo a El País que se está "trabajando para hacer algunos adelantos (en los pagos del seguro) para que empiecen rápidamente la recuperación del local".



En este sentido, señaló que se trabaja "para hacer algunas tasaciones preliminares para poder hacer algún adelanto de lo que tiene que pagar el seguro" y añadió que no recuerda "siniestros de este volumen".



Amorín Batlle indicó que aún no se sabe la extensión de los daños en el local de Tienda Inglesa, pero que el seguro cubre hasta un tope de US$ 20 millones. Dados los daños en Tienda Inglesa, "es muy probable que se llegue" a desembolsar esa cifra, explicó Amorín Batlle.



En cuanto al resto del shopping, está asegurado en tercios por el BSE, SURA y SBI, como informó la periodista María Eugenia Scognamiglio de VTV Noticias en Twitter. La tercera parte de lo que cada seguro debe pagar como tope en este caso “es algo cercano a los US$17 millones”, precisó el presidente del BSE.

De todas formas, el BSE no deberá desembolsar todo el dinero estipulado, dado que “la gran mayoría de estas cifras están reaseguradas”, indicó Amorín Batlle. “Contratamos un seguro en el exterior para que cubran parte de esto, le cedemos parte del negocio”, explicó.



En este sentido, puntualizó que “los riesgos grandes normalmente se reaseguran” y en este caso “la gran mayoría” está reasegurada.



Mientras se desarrollan los hechos en el Punta Shopping, “el BSE está trabajando con los liquidadores y directamente con las empresas siniestradas”, dijo.