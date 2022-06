¿En qué está la asociación con un privado del negocio estatal que pierde hace más de 20 años?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ancap avanza en la búsqueda de un socio privado con quien asociarse en el negocio del portland, sector que le da pérdidas sistemáticas de entre US$ 8 millones y US$ 10 millones anuales.

Según informaron autoridades del directorio este miércoles, al presentar los resultados trimestrales de Ancap a la prensa, el proceso de búsqueda de un socio privado “sigue su curso” y actualmente se está a la espera de la aprobación del Tribunal de Cuentas para poder avanzar hacia la segunda etapa del proceso competitivo, el cual cerró con 17 firmas interesadas.



Ancap ya cuenta con el visto bueno de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y si consigue el dictamen favorable del Tribunal de Cuentas, el directorio deberá adoptar su posición y afinar detalles para dar inicio al proceso competitivo y sus condiciones.



Entre algunos de los aspectos que deberá evaluar Ancap para la segunda etapa de una potencial asociación, es si se establecerán o no requisitos (a los privados interesados) relacionados con la normativa de Comisión y Promoción de Defensa de la Competencia.

Según explicó el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, el proceso debe regirse por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), la normativa que rige los procesos de compras y contrataciones estatales. “No podemos restringir el acceso a alguien que realmente pueda participar. Luego la concreción de la sociedad obviamente está condicionada por Defensa de la Competencia”, explicó el jerarca.



El cierre de la primera etapa culminó con 17 empresas interesadas, de las cuales 12 firmas pagaron US$ 5.000 cada una para obtener mayor información y nueve visitaron las cuatro plantas de Ancap.



No obstante, el directorio explicó que el proceso “sigue siendo abierto” y que recién a partir de la segunda etapa “va a haber un filtro más formal” y no podrá presentarse cualquier persona. Según Stipanicic, hasta el momento todas las empresas que se presentaron están directamente vinculadas al rubro del portland y dijo que no se constató la presencia de consultoras o inversores golondrina.



“Pateamos el avispero y empezó a haber un interés, el embudo se va a dar naturalmente entre los que realmente estén interesados, pero será más adelante”, explicó.

En relación a qué pasará con el personal de Ancap que hoy trabaja en el sector del portland, Stipanicic dijo que si el futuro socio no incorpora a todos los trabajadores, estos seguirán siendo funcionarios de la estatal, por lo que se buscará realojarlos en otras áreas.



En el primer trimestre, el sector del portland registró pérdidas por US$ 4 millones, explicado, entre otros motivos, por la mayor competencia en el mercado tras el ingreso de la cementera Cielo Azul.