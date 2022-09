Los argentinos generan una “fiebre” por los neumáticos en el litoral uruguayo, ¿qué pasa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Argentina la crisis por desabastecimiento de neumáticos se continúa agudizando, pero ¿qué impactos tiene en el mercado automotor uruguayo?

Ayer en Argentina Ford decidió frenar la producción en los dos turnos en su planta de Pacheco, donde produce la pick up Ranger. Mientras tanto, otras terminales reconocen falta de abastecimiento, según informó La Nación.



Estos problemas se encuentran dentro del marco del conflicto entre las firmas productoras de neumáticos y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), el cual se intensificó en los últimos días con las tres grandes fabricantes en ese país, Fate, Pirelli y Bridgestone, suspendiendo su actividad.

Estos problemas, sumados a un menor precio, llevan a que los argentinos crucen a Uruguay por los neumáticos.



Consultado por El País, Héctor Luis Rodríguez, responsable de la Gomería Viana de Salto, dijo que la crisis de los neumáticos en Argentina data de mucho tiempo y desde que abrió el paso de frontera en Salto Grande, muchos argentinos cruzan el puente para poder comprar en Salto.



“Es algo que no pasa ahora sino que ya viene desde hace tiempo, los precios, la variedad y la calidad de los neumáticos que se encuentran del lado uruguayo, son mucho mejores que los que venden del otro lado”, contó.

“Eso hace que los argentinos vengan en masa a comprar acá, debemos el único sector al que hoy le sirve tener el puente abierto”, agregó Rodríguez.



En tanto, fuentes del sector en Salto afirmaron en conversación con El País que la venta de neumáticos tuvo un aumento debido a los argentinos que vienen a comprar estos productos a Uruguay, en donde los precios pueden ser de dos hasta tres a uno, a favor del lado uruguayo.



Si bien este desabastecimiento en Argentina ha cobrado relevancia en el último tiempo, una fuente dijo que hace años que “los argentinos vienen a colocar sus neumáticos acá, una por diferencia de precios y otra porque no consiguen”.



“Nosotros tenemos variedad y ellos no”, sostuvo.

Asimismo, destacaron que con la pandemia de covid-19 no podían acceder a Uruguay por el cierre de fronteras, pero hoy trabajan “gracias” a los argentinos, debido a que el 80% de la ventas es a ellos, representando los uruguayos solamente un 20% de las mismas.



Si bien Rodríguez señaló que esperan que el hecho de que hayan cerrado los importadores argentinos para la región no les afecte dejándolos sin stock, “porque las principales fábricas están tanto en Argentina como en Brasil”, otras fuentes en el litoral señalaron que hubo un “quiebre de stock” en algunas marcas, principalmente de Fate que es fabricada en el país vecino.



En este sentido, explicaron que cuando empezó la apertura de puentes, tuvieron problemas en el abastecimiento de neumáticos porque no estaba previsto el aumento de demanda, debido a que la importación de este producto puede llevar casi un año, ya que tiene una “logística muy grande”.



Asimismo, según explicaron, este “quiebre de stock” no se espera que suceda en el futuro debido a que en las marcas Firestone, Bridgestone y Pirelli los proveedores son de Brasil.

La zafra de venta de neumáticos en Uruguay está prevista para el mes de octubre, por lo que el grueso de las importaciones se realizan pensando en este comienzo, Este auge de ventas, según explicaron las fuentes, corresponde a la planificación de las vacaciones de las personas, lo cuál continúa hasta Semana Santa.



Sin embargo, a pesar de esta diferencia en los precios y variedad de neumáticos que atraen a los consumidores argentinos a comprar al litoral uruguayo, en relación a otros servicios o productos que se le pueden prestar a los mismos compradores que llegan o a los mismos uruguayos, el consumo no es tan auspicioso.



Según las fuentes del sector en el litoral uruguayo, en lo referente a cambios de aceite, compra de combustible, filtros, baterías y otros repuestos, las compras se siguen realizando primordialmente en el lado argentino por la diferencia de precios que benefician la vecina orilla. Una fuente dijo: “ganamos por un lado y perdimos por otro”.



En este sentido, explicó en relación a los movimientos en el mercado que se están suscitando en la actualidad que el “impacto que tiene ahora no lo podemos medir. Recién lo vamos a medir dentro de uno o dos meses, dependiendo lo que pase”.



Por su parte, Rodríguez indicó que es notorio ver hoy “a los argentinos haciendo fila en los lugares de venta de neumáticos porque es la salida que tienen”.

Diferencias

La diferencia de precios entre Uruguay y Argentina está en un máximo debido a la devaluación del peso argentino, en donde el dólar en el mercado alternativo (dólar blue) cotiza a 286 pesos argentinos.



Según el informe que elabora el Observatorio Económico de la Universidad Católica - Campus Salto, el Indicador de Precios Fronterizos de julio marcó la mayor brecha entre Salto (más caro) y Concordia.



Ese indicador mostró que las cubiertas de automóvil son el único rubro donde Salto es más barato (9% menos) que Concordia. (Producción: Hugo Lemos en Salto)