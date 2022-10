Ancap importó "de apuro" combustible para aviones desde Argentina ante paro de Fancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, señaló a El País que este lunes de noche estará llegando a Uruguay combustible para aviones (JET A1) desde Argentina para abastecer la demanda en los principales aeropuertos del país ante la medida de paro del sindicato (Fancap). Una vez llegue el combustible especial al territorio nacional, importado "de apuro", irá "directo a los clientes", precisó.

Stipanicic remarcó esta mañana que por el momento está "garantizada la operativa" aeroportuaria a pesar del paro indefinido, sin guardias gremiales, en las plantas de aerocombustibles que la empresa pública tiene en el Aeropuerto de Carrasco y en Laguna del Sauce. Además, no se permite acceder a los depósitos del combustible de avión en la refinería de La Teja.



"Esperamos que levanten medidas tan extremas", subrayó el presidente de Ancap ante la definición del sindicato, que activó el paro frente a las negociaciones de la empresa pública con un privado para alquilar la planta de combustibles que tiene en el Aeropuerto de Laguna del Sauce. Ancap había indicado en un comunicado que la decisión fue tomada "con el objetivo de reducir pérdidas históricas en esa operación".

"El sindicato tomó medidas que consideramos totalmente desmedidas, desproporcionadas y atípicas porque están complicando el normal funcionamiento de todo lo que es derivado de combustible hacia los aviones", puntualizó este lunes de mañana a El País el director de Ancap Richard Charamelo.



"La refinería (La Teja) tiene stock para un montón de tiempo" del combustible JET A1, que no se permite despachar por la medida sindical. Por el momento, se abastece la demanda con combustibles que cuentan los operadores privados y "alguna planta del interior, que todavía no está afectada".



Charamelo prefirió no ahondar en detalles sobre los pasos que se darán. Esta mañana, representantes de Ancap se reunieron con el Ministerio de Trabajo (MTSS), y probablemente en la tarde, dijo, se concretará un encuentro con el sindicato para desactivar la medida.



"En un escenario de lucha de clases abierta, no hay otra opción que la confrontación", tuiteó esta mañana Gerardo Rodríguez, dirigente de Fancap.