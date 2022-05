American Airlines retoma sus vuelos entre Montevideo y Miami

La empresa de aviación comercial American Airlines reanudará su servicio estacional entre el aeropuerto internacional de Carrasco (MVD) y el aeropuerto internacional de Miami (MIA), operando tres veces por semana entre el 30 de octubre y el 25 de marzo, y aumentando a servicio diario entre el 14 de diciembre y el 1 de enero.

“El equipo de American está muy entusiasmado con el regreso de nuestro servicio entre Montevideo y nuestro centro de conexiones en Miami, ofreciendo a los clientes una red inigualable en los EE. UU. y a nivel global, además de fortalecer aún más nuestra presencia en América del Sur, que hoy incluye 17 destinos”, dijo Gonzalo Schames, Director para América del Sur y Alianzas Estratégicas en American.



“El restablecimiento de la conexión aérea directa con Estados Unidos es una gran noticia para el sector y para el país. Desde Aeropuertos Uruguay trabajamos día a día para aumentar la conectividad con Estados Unidos todo el año, por eso celebramos cada paso que se da en esa dirección. Estamos felices volver a recibirlos en el Aeropuerto de Carrasco”, señaló Matías Carluccio, gerente comercial de Aeropuertos Uruguay.

Horarios

Montevideo - Miami:

Días de vuelo: lunes, jueves y sábado (Incrementando a un vuelo diario a partir del 14 de diciembre hasta el 1 de enero de 2023).

Horario de salida: 10:30 p.m./ 11:30 p.m.

Horario de llegada: 6:40 a.m.



Miami - Montevideo:​

Días de vuelo: miércoles, viernes y domingo (Incrementando a un vuelo diario a partir del 14 de diciembre hasta el 1 de enero de 2023).

Horario de salida: 11:15 p.m.

Horario de llegada: 9:20 a.m. / 10:20 a.m.