América Latina "ha hecho los deberes" y está "muchísimo mejor preparada" que otras crisis

En las últimas dos décadas, América Latina "ha hecho los deberes" y tiene políticas macroeconómicas que "se han acercado" a las de Europa y Estados Unidos, y que son "capaces de enfrentar el futuro" complejo que se avecina con la inflación a nivel mundial todavía alta, tasas de interés al alza y una desaceleración marcada de la economía global.



Ese fue el planteo central que realizó la presidenta de Banco Santander, Ana Botín esta tarde en el XIX Encuentro Santander América Latina que organiza la institución en su sede central.

Botín recordó que para 2023 el Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía mundial va a tener la mayor desaceleración en dos décadas (de un 6% de crecimiento en 2021 a un 2,7% en 2023) y también la mayor inflación global desde 1996.

​Pero, "Latinoamérica está en una posición relativa muchísimo mejor que en otras crisis" y por tanto "existe un margen macroeconómico para hacer frente a lo que viene", además de que "los sistemas bancarios están mucho mejor capitalizados y están mucho mejor regulados y vigilados”, aseguró.



Para la presidenta del Banco Santander, los bancos centrales "tienen un camino muy estrecho para andar", ya que por un lado tienen que subir sus tasas de interés para contener la inflación, pero por otro, no pueden "pasarse" en ese incremento porque generarían un golpe mayor a la actividad económica.



"Las expectativas de inflación, y esto lo sabéis muy bien en Latinoamérica, una vez que se indexan" en la economía, "es muy difícil salir de ese camino", explicó.

Entonces, "es duro (subir mucho las tasas de interés), se vivió en la década del 70, pero es mejor ir antes que después" (con ese ajuste monetario) y no hay duda que es difícil, es duro, pero hay que hacerlo", agregó.



En ese sentido, Botín enfatizó en que "es muy importante que las políticas fiscales acompañen, que sean prudentes y no vayan en la dirección opuesta".

A diferencia de otras crisis globales, como la de 2008-2009, "esta no es una crisis financiera, ni se ve ninguna señal que vaya a haber problemas en el sector financiero regulado. Esto es muy importante, porque agrava mucho y alarga mucho la potencial recesión" de la economía mundial, afirmó.



"En Europa, Estados Unidos y varios países de la región, los niveles de empleo están muy altos, y esto es muy importante a la hora de calibrar que tan dura sea la recesión", agregó.

En resumen, ante este contexto de desaceleración económica (y potencial recesión) con inflación todavía alta, hay que responder con “combinación de políticas fiscales y monetarias prudentes y de apertura al comercio” a juicio de Botín.



“Es difícil, tiene consecuencias, no es gratis, tiene un precio. Pero, el precio a pagar es mucho mayor si no paramos la inflación antes”, añadió.

Al ser consultada sobre la situación de Argentina que tiene una inflación mucho más elevada que el promedio de la región (se estima que podría cerrar 2022 en 100%), Botín respondió: "Argentina es un país con un enorme potencial; con una oportunidad única. Tiene energía, gas, tiene recursos naturales y personas con mucho talento. Hay que invertir más en educación y en desregular la economía en general, y no solo para matar la inflación, sino que haya inversión para crecer después”.