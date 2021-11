¿Llegó el momento de la semana de cuatro días?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En mayo de 2020, cuando la pandemia elevó los niveles de estrés, un minorista de ropa infantil en línea llamado Primary comenzó un experimento que esperaba evitaría que su personal se agotara: les dio a todos sus empleados los viernes libres. Para diciembre, el nuevo horario estaba funcionando tan bien que Primary decidió extenderlo indefinidamente.

Una nueva realidad



El personal de Primary no tendrá recortes salariales y no se espera que los trabajadores extiendan sus horas durante los cuatro días en que trabajan. Ocasionalmente trabajan un poco los viernes, pero no se espera que lo hagan, y en ese día no hay reuniones previstas en toda la empresa. Los jueves se conocen como "viernes junior".

Una gran ventaja, dijo el director de experiencia de Primary, Cap Watkins, es que "la gente se siente recargada el lunes". La tasa de deserción voluntaria de la compañía ha caído levemente al 7% este año, incluso cuando los trabajadores en los Estados Unidos están dejando sus trabajos a niveles récord.

Primary es parte de la última ola para experimentar con un horario de trabajo que se ha propuesto durante décadas, pero que nunca se ha puesto de moda. Impulsadas por los acuerdos laborales flexibles y los días libres adicionales que se introdujeron durante la pandemia, la preocupación por el agotamiento y el empoderamiento de los empleados en un mercado laboral ajustado, las empresas están adoptando una semana laboral más corta.

Kickstarter, Shake Shack y la unidad de Unilever en Nueva Zelanda se encuentran entre las que han experimentado con la semana laboral de cuatro días o han anunciado planes para hacerlo. Y después de que un experimento en Islandia respaldara la idea de que el sistema mejora el bienestar de los trabajadores sin reducir la producción general, la mayoría de los trabajadores del país ahora se han trasladado a semanas laborales más cortas o están en vías de adquirir el derecho a hacerlo.



Siempre estuvo cerca



Las semanas de cuatro días han sido una posibilidad latente antes, aunque no se concretara. Richard Nixon, entonces vicepresidente, predijo en 1956 una semana laboral de cuatro días en un "futuro no muy lejano". El presidente Jimmy Carter dijo en 1977 que una semana laboral de cuatro días ahorraría energía en medio de la crisis del petróleo y consideró instar a las empresas a adoptarla. En 1978, The Washington Post proclamó: "Desde principios de la década de 1970, la semana laboral de cuatro días parecía estar a la vuelta de la esquina, pero esta vez parece real". Ese mismo año, Douglas Fraser, presidente de United Auto Workers, dijo que una semana más corta era "absolutamente inevitable".

¿Qué sucedió? El estancamiento económico y la recesión en los años ´70 y ´80 probablemente socavaron cualquier impulso, al igual que un enfoque empresarial en la eficiencia, la globalización y la disminución del poder de la mano de obra. Un estudio de marzo de 2020 realizado por Gallup, encontró que solo el 5% de los trabajadores estadounidenses solían trabajar cuatro días a la semana.



El experimento islandés



Pero las condiciones actuales han preparado el escenario para un futuro en el que tales horarios son comunes.

Por ejemplo, aproximadamente el 1% de la población activa de Islandia participó en sus pruebas de semanas laborales más cortas por igual salario, que se llevaron a cabo durante varios años a partir de 2015. "Los ensayos tuvieron éxito", concluyó un informe de investigación reciente sobre el experimento.

"Los trabajadores participantes tomaron menos horas y disfrutaron de un mayor bienestar, un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y un mejor espíritu cooperativo en el lugar de trabajo, todo mientras mantenían los estándares existentes de desempeño y productividad".

Un horario de cuatro días puede facilitar que los cuidadores, incluidos los padres que trabajan, hagan malabarismos con sus responsabilidades. Y el día libre adicional significa menos días de viaje, lo que ahorra tiempo y reduce el impacto ambiental.

Una desventaja reportada en Islandia fue que fue más difícil para los gerentes programar actividades grupales como días de capacitación o fiestas de despedida para el personal que se retira. Algunos trabajadores también dijeron que, dado el ritmo comprimido, era más difícil comunicar la información de transferencia a sus colegas entre turnos.

Bienestar vs. desconexión



El estudio de Gallup que se mencionó antes, encontró que las personas que trabajaban cuatro días a la semana tenían niveles significativamente más altos de bienestar y eran menos propensas a sentirse crónicamente agotadas. Pero también tenían niveles más altos de desconexión activa. "Al trabajar menos días a la semana, los empleados que ya se sienten desconectados de su empleador, equipo o gerente tienen más probabilidades de alejarse aún más, de tolerar sus trabajos a odiarlos", escribieron Jim Harter y Ryan Pendell de Gallup. Eso es especialmente preocupante para las empresas preocupadas por la retención de trabajadores.

Harter, el científico jefe de la práctica de gestión del lugar de trabajo de Gallup, dijo en una entrevista que un buen gerente podría contrarrestar cualquier tendencia a la desconexión. Sin embargo, su recomendación sería que las empresas ofrezcan horarios flexibles en lugar de semanas de cuatro días, para que los trabajadores puedan adaptar sus horarios a sus circunstancias individuales.



¿En cualquier empleo?



Otra pregunta común es si una semana de cuatro días es realmente práctica para todo tipo de negocios, incluidas empresas como bufetes de abogados que están en deuda con las demandas de los clientes que pueden llegar cualquier día de la semana. Kromann Reumert, un bufete de abogados comercial con sede en Copenhague, Dinamarca, introdujo el año pasado una política de trabajo flexible según la cual parte del personal trabaja cuatro días a la semana, aunque sus horas totales generalmente no se reducen.

"Si es posible tomarse días libres durante el fin de semana, por supuesto, es posible tomarse medio día libre o un día libre completo durante la semana", dijo Birgitte Brix Bendtsen, directora de personal y desarrollo de la firma de aproximadamente 500 personas. . Ella dice que la naturaleza del trabajo legal basada en proyectos significa que los miembros del personal pueden tomarse días libres cuando no están cumpliendo con los plazos y, en general, la disponibilidad de la opción de cuatro días reduce cualquier estigma cuando las personas se desconectan por cualquier motivo. “Los empleados están mucho más felices”, dijo Bendtsen.



Reuniones eficientes



Los defensores de las semanas de cuatro días dicen que la clave es controlar las reuniones. “Tienes mejor disciplina en las reuniones. Eres mucho más reflexivo en cómo usas la tecnología ", dijo Alex Soojung-Kim Pang, autor de" Shorter ", un libro sobre la semana laboral de cuatro días. También dijo que una semana más corta requiere que los trabajadores reserven tiempo para el trabajo enfocado y se abstengan de enviar correos electrónicos u otras comunicaciones durante ese tiempo.

“Parafraseando a William Gibson, la semana de cuatro días ya está aquí para la mayoría de las empresas”, dijo Pang, consultor de estrategia organizacional en Menlo Park, California. “Está enterrado bajo un montón de escombros de prácticas pasadas de moda y malas reuniones. Una vez que eliminas todo eso, resulta que la semana de cuatro días está a tu alcance".



Este artículo apareció originalmente en The New York Times.



El plan que llevó a cabo un banco online en Reino Unido



Foto: Getty Images

Atom Bank, banco exclusivamente online de Reino Unido del que BBVA es accionista de referencia, se ha convertido en el mayor empleador británico hasta la fecha en introducir una semana laboral de cuatro días para su plantilla, un total de 430 trabajadores, sin reducir los salarios.



La nueva semana laboral de cuatro días fue introducida por la entidad a partir del pasado 1 de noviembre, permitiendo a sus empleados optar por trabajar 34 horas a la semana repartidas en cuatro jornadas, manteniendo el mismo salario, en vez de las anteriores 37,5 horas semanales en cinco jornadas de trabajo.



Los lunes o viernes serán los días que se prevé que la mayoría de la plantilla de Atom Bank ajuste su jornada, excepto en los casos de aquellos empleados con funciones operativas y de servicio, cuya reducción podría variar con el fin de garantizar el nivel de servicios y atención a los clientes de la entidad.



El banco online explicó que introdujo este cambio, tras un sólido proceso de revisión que confirmó que no habría riesgos para el servicio al cliente o las operaciones, en reconocimiento de la fuerte preferencia que tienen los trabajadores por la oportunidad de trabajar de manera flexible, algo que se ha enfatizado durante la pandemia.