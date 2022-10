Josep Borrell dio un espaldarazo a Uruguay en el IV Foro de Inversión Europea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un espaldarazo. Eso significó para Uruguay el IV Foro de Inversión Europea en Montevideo, en el que diversos representantes del viejo continente, empezando por Josep Borrell en persona, no dejaron de reconocer las bondades del país para la inversión extranjera y su disposición a seguir desembolsando acá, incluso con más fuerza.



Quedó claro que ambas partes –tanto la Unión Europea (UE) como Uruguay- están en la misma página, sobre todo en la visión de desarrollar energías renovables, en un entorno internacional complicado.



Uruguay quiere dar un salto cualitativo en su economía con una segunda transición energética vinculada al hidrógeno verde, y Europa está haciendo todo lo posible para independizarse del gas de Rusia. Estos objetivos son complementarios y al decir de Borrell, puede haber un “win-win”.



La UE representa el 40% de la inversión extranjera directa en Uruguay (es su mayor inversor extranjero) con US$ 27.650 millones; también es uno de sus principales socios comerciales, y hay más de 500 empresas europeas instaladas en este país.



Todo indica que la concreción del -tan esperado como demorado- acuerdo de asociación Mercosur-UE, aumentará los niveles de inversión, incluyendo en el frente de las tecnologías de hidrógeno verde y otras energías alternativas.



El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, tenía en mente desde el comienzo de su discurso que ese acuerdo Mercosur-UE es muy importante para Uruguay y así lo manifestó. Reconoció que “la pelota está en nuestra cancha” y que la UE presentará próximamente un instrumento adicional sobre los aspectos medioambientales que les preocupa, con miras a que se “allane el camino para el acuerdo”.



Comentó que hasta hace poco tiempo el 40% de la importación de gas a Europa provenía de Rusia y que ahora se ha logrado bajar la dependencia al 10%.



Pero la autonomía requiere “cooperación”, alianzas, regular nuevos mercados, conectar infraestructuras, ser más resilientes con los estándares, agregó, en alusión a los lazos con América Latina y Uruguay.



Lo cierto es que la UE es un aliado estratégico de Uruguay, lo quiere seguir siendo y está dispuesta a invertir y apoyar más en este país en tres frentes: revolución digital, cambio climático y cohesión social.



Francisco Bustillo, ministro de Relaciones Exteriores, reconoció el rol histórico de las inversiones europeas en Uruguay, por ejemplo en el área forestal, tecnológica, agroindustrial, servicios financieros y demás. Pero también se jugó con una aclaración: “Los malos guarismos del Mercosur en materia ambiental no son los de Uruguay”.



Entre los aspectos que destacó, mencionó la emisión (el 20 de octubre) de un bono indexado a indicadores de cambio climático por US$ 1.500 millones.



El ministro de Ambiente, Adrián Peña, por su parte, reseñó los avances de Uruguay, que van desde 400 años de ganadería sin deforestación, pasando por políticas de Estado en materia energética, con énfasis en la primera y la segunda transformación en energías renovables. Y puso foco en que los países en desarrollo necesitan tasas preferenciales para ingresar mejor a los mercados más desarrollados en el frente energético.



La meta de la Unión Europea es producir 10 millones de toneladas de hidrógeno verde e importar otros 10 millones, en los próximos años. Ahí Uruguay entra en escena como uno de los posibles proveedores.



Walter Verri, subsecretario del Ministerio de Energía y Minas, explicó la agenda en torno al hidrógeno verde que adelanta el gobierno, la cual tiene marcado llegar a exportar ese producto para 2030.



Cabe señalar que el foro reunió a representantes del más alto nivel del gobierno uruguayo, de la UE y del sector privado. Fue organizado por la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y la Eurocámara en Uruguay en el marco del proyecto InsPYraME UE. Contó con el apoyo de Uruguay XXI y Eurochambres.



Los sponsors de la presente edición fueron Saceem, Katoen Natie, Montes del Plata, Air Liquide, Montelecnor, Zonamerica y Bo Concept.

Una vez más, El País fue el media partner y coproductor de este evento.