Inflación culminó 2017 en 6,55%, dentro de la meta oficial

índice de precios del consumo

Desde 2010 que el registro anual no estaba dentro del rango fijado por el Banco Central.

Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios del Consumo (IPC) bajó 0,31% respecto al mes anterior y así cerró el año con un valor acumulado de 6,55%.

El Banco Central (BCU) tiene fijada desde hace años una meta de inflación anual que se ubica entre 3% y 7%. El último año que el registro inflacionario había cerrado dentro de ese límite fue 2010, cuando los precios crecieron 6,93%.

Luego todos los registros habían sido superiores a 8%, con excepción de 2012 cuando cerró en 7,48%.