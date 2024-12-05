Tras la caída del martes, el dólar vuelve a subir en el mercado local y se mantiene por encima de los $ 43

Redacción El País

El dólar volvió a subir este miércoles, luego de un día de caída. En esta oportunidad subió 0,264%, y cotizó a un promedio de $ 43,289. En el mes sube 0,304% y en el año 10,935%.

La moneda osciló entre $ 43,200 y $ 43,350 y cerró en el mayor valor, que equivale a un 0,37% por encima del cierre del día anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 61 operaciones por un monto total de US$ 30,3 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 15 centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 42,15 y $ 44,55 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, en este miércoles el dólar bajó -0,21% y cotizó a 6,0581 reales. En el mes la divisa sube 0,08% y en el año 25,13%.

Pesos Argentinos y Dolares Americanos Nicolas Pereyra/Archivo El Pais

En Argentina, el dólar oficial se mantuvo estable variando apenas 0,01% y cotizando a 1.013,25 pesos argentinos. En el mes aumenta 0,15% y en el año 25,13%. El dólar blue cerró a 1.080 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, en esta oportunidad subió cuatro unidades (4,7%) y cerró en 89 puntos básicos. Esta suba se da junto a una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En diciembre el riesgo país sube dos puntos básicos (2,3%) y en el año sube 19 puntos básicos (27,1%).

La tasa de interés call fue 8,50%, igual al valor objetivo fijado por el Banco Central.