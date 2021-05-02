Sepa qué medidas de alivio en préstamos y tarjetas de crédito fueron extendidas

COVID-19

El Banco Central prorrogó varias medidas paliativas ante la situación económica por el COVID-19

La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central (BCU) resolvió extender los plazos de vigencia de medidas adoptadas para paliar la situación económica derivada del COVID-19.

Por un lado, “la SSF autorizó a las instituciones de intermediación financiera? a extender hasta el 31 de enero de 2022 el plazo de vigencia de la disposición que permitía incrementar en 10% (hasta 25% de la responsabilidad patrimonial neta) el tope riesgos con partes vinculadas por operaciones con empresas administradoras de crédito y entidades que prestan al consumo declaradas conjunto económico con la institución”, señaló el BCU en un comunicado.

Además, “la Superintendencia habilitó a las instituciones de intermediación financiera a extender hasta el 31 de julio de 2021 el plazo para actualizar la información requerida a los deudores del sector no financiero, así como de los informes sobre el valor de tasación de las correspondientes garantías”, agregó.

El BCU indicó que “por otra parte, también se autorizó a las instituciones de intermediación financiera, empresas de servicios financieros y empresas administradoras de crédito de mayores activos a extender el plazo de operaciones crediticias de clientes personas físicas con créditos al consumo, vivienda y por utilización de tarjetas de crédito, que se encuentren calificados como vigentes al 28 de febrero de 2021 y cuyos vencimientos se produzcan hasta el 31 de agosto de 2021, por un período de hasta 180 días en las mismas condiciones dadas a conocer en 2020”. Esto implica que se podrán aplazar vencimientos de ese tipo de créditos, sin que signifique un empeoramiento de la calificación crediticia para la persona y sin cobrar multas y recargos.

"Además, se autorizó a las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencias de fondos a extender el plazo hasta el 30 de noviembre de 2021 para aplicar los procedimientos de verificación de la identidad de clientes no residentes", explicó el Banco Central.

Por último, “se prorrogó por 30 días la presentación de los informes referidos de auditores externos referidos al 31 de diciembre de 2020 cuyos vencimientos ocurran durante los meses de abril y mayo de 2021”, indicó el BCU.