Luego de cuatro caídas y tras tocar su menor nivel desde octubre, el dólar volvió a subir en el mercado local

Redacción El País

El dólar en Uruguay subió 0,69% ayer -luego de cuatro caídas consecutivas y de haber tocado el menor nivel desde fines de octubre- y se negoció en promedio a $ 42,211.

En la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 42,10 y $ 42,30 para finalizar en el máximo. El valor de cierre aumentó 0,71% respecto al cierre anterior.

En lo que va del mes el dólar sube 0,2% mientras que en el año baja 4,21%

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se operaron US$ 25,5 millones en 51 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 15 centésimos para la compra y 35 centésimos para la venta y finalizó en $ 41 y $ 43,60 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,17% ayer y cerró en 5,8808 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 2,41% y en lo que va de 2025 retrocede 5,03%.

En Argentina, el dólar oficial bajó 5,42% ayer y finalizó en 1.135 pesos argentinos. En el mes sube 5,69% y en el año aumenta 9,98%.

“No se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda. Esto es, hasta 1.000 pesos argentinos no se compra. ¡Ciao!”, dijo ayer el presidente argentinos Javier Milei en su cuenta de X (anteriormente Twitter). Eso en referencia a la banda de flotación del dólar oficial en Argentina que comenzó a regir el lunes y que va de 1.000 a 1.400 pesos argentinos.

El dólar MEP, herramienta que permitió a los argentinos dolarizarse legalmente pese a las restricciones cambiarias, retrocedió 5,8% y cerró a 1.165,93 pesos argentinos. El dólar contado con liquidación (CCL), instrumento que permite enviar las divisas a una cuenta bancaria fuera de la Argentina (usado por los importadores en tiempos en los que no podían acceder al mercado oficial), cayó 5,2% y terminó a $1.177,11.

El dólar blue bajó 2,7% y finalizó en 1.250 pesos argentinos.

Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, en conferencia de prensa en la Casa Rosada. Foto: Casa Rosada.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió ayer seis unidades y cerró en 111 puntos básicos. En el mes el riego país aumenta 16 unidades y en el año 32 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer a 9,4%, por encima del objetivo del Banco Central (9,25%).