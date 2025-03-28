El dólar tuvo su segunda alza mínima consecutiva este jueves, ¿cuánto cuesta?

Redacción El País

Este miércoles el dólar volvió a registrar una suba mínima de 0,10% y cotizó a un promedio de $ 42,151. Durante el mes de marzo, la moneda estadounidense baja -1,019% y en lo que va de 2025 lo hace -4,346%.

El dólar osciló entre $ 42,110 y $ 42,200 y cerró en el menor valor, igual monto que el cierre del miércoles.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se transaron US$ 23,50 millones en 39 operaciones realizadas.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta y cotizó a $ 40,950 a la compra y $ 43,350 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar aumentó 0,31% y cotizó a 5,7474 reales. Durante marzo, el dólar en Brasil cae -1,73% y en lo que va de 2025, -7,18%.

Fachada del Banco Central de Argentina. Foto: AFP

En Argentina, el dólar oficial se mantuvo estable, con una mínima variación de 0,02%. En la jornada de ayer cerró en 1.072,29 pesos argentinos. En el mes aumenta 0,71% y en el año 3,90%. El dólar blue cayó a 1.300 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 89 puntos básicos, dos unidades más (2,3%) que la última cotización. Le acompaña una cotización a la baja de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante marzo, el riesgo país baja cinco puntos básicos (-5,3%) y en lo que va del año sube diez puntos básicos (12,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,96%, por debajo del objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (9,00%).