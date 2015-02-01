El dólar subió en enero y tocó máximo desde el año 2005

El precio del dólar estadounidense en el mercado local registró durante el primer mes del año un ascenso "punta a punta" de 0,48%, con una tónica de mucha volatilidad al influjo de factores externos y de buenos niveles de liquidez de los bancos que operan en la plaza local.

El promedio de las compraventas interbancarias del viernes fue de $ 24,449, lo que implicó el tercer avance diario consecutivo, esta vez de 0,54%. No obstante, en la variación semanal retrocedió 0,25%, la segunda caída consecutiva.

A su vez, el dólar se promedió durante todo el mes a $ 24,442, un 1,53% por encima de la media de diciembre.

Esta fuerte diferencia entre la variación "punta a punta" y el promedio se debió a que hasta mediados de mes se dio una fuerte racha alcista que llevó al dólar a alcanzar el 14 y el 15, incluso, su mayor cotización (de $ 24,80 en ambos días) desde principios de julio de 2005.

Por su parte, el Banco República (BROU) incrementó el viernes 15 centésimos la cotización al público respecto al cierre anterior al ubicarla en $ 24,15 la compra y $ 24,75 la venta. La variación semanal fue de un descenso de cinco centésimos, al tiempo que durante enero avanzó diez centésimos en ambos casos.

Los montos operados a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) durante el primer mes de 2015 fueron de US$ 484,5 millones.

El tipo de cambio mostró una fuerte tónica alcista en la primera quincena, con los operadores locales moviéndose al influjo de la fuerte inestabilidad que sufrió la Eurozona, que llevó a la divisa comunitaria a los niveles más bajos en más de 11 años frente al dólar.

Otro factor que incidió a que el dólar en Uruguay subiera en la primera mitad del mes fue que la liquidez de los bancos mejoró sensiblemente, lo que se tradujo en una menor presión vendedora. En efecto, la tasa call —préstamos entre bancos de pesos a un día de plazo— bajó de niveles de 20% en diciembre a cerca del 5%.

Durante la segunda mitad de enero la tendencia fue más oscilante, pero las razones fueron las mismas, más que nada por incidencia externa.

De esta manera, el billete verde cerró el primer mes del año al alza, algo que habitualmente no sucede, dado que el ingreso de dólares provenientes del turismo ejerce una marcada presión bajista sobre el precio.

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Brasil.

El dólar estadounidense en el vecino país registró el viernes el mayor avance diario en un año y medio (+2,96%) al cerrar operándose en 2,6894 reales, luego de que el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, declarara que ve el tipo de cambio actual sobrevaluado y que el gobierno no tiene intención de mantener al real "valorizado artificialmente".

Esto fue tomado como una señal de que el gobierno será más pasivo en el mercado de cambios este año.

Otro factor que está incidiendo en estos días es que el agravamiento de la crisis en Petrobras está generando una marcada salida de capitales extranjeros.

Se movió con altibajos, sobre todo después de ese récordDiego Guichón