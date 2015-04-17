El dólar retrocedió 0,33%, pero Bergara espera que siga al alza

Como era de esperar, tomando en cuenta la tendencia con la que había finalizado el miércoles, el precio del dólar interbancario en el mercado local tuvo un ajuste a la baja en la víspera, como consecuencia de una marcada presión vendedora.

El promedio de las compraventas interbancarias de ayer se realizaron a $ 26,702, un 0,33% por debajo de la media de la jornada anterior. En este nivel, la divisa acumula un alza de 3,99% en el mes y de 9,74% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) redujo diez centésimos la pizarra y ubicó a $ 26,25 la compra y a $ 27,05 la venta.

Agentes cambiarios consultados por El País dijeron que, si bien al inicio se dio cierta presión alcista sobre el tipo de cambio, que lo llevaron a $ 26,75, rápidamente comenzó a bajar hasta culminar en $ 26,63.

Las fuentes agregaron que a la lógica toma de ganancias, tras las subas previas, se le sumaron las caídas del dólar en el exterior. En Brasil, principal referencia para la plaza local, la divisa estadounidense retrocedió 0,58% a R$ 3,0167.

Por su parte, el presidente designado del Banco Central (BCU) y exministro de economía, Mario Bergara, señaló ayer sobre el comportamiento del dólar que "uno visualiza a nivel internacional que pueda seguir fortaleciéndose y Uruguay no va a estar ajeno".

"Pero tampoco va a hacer un proceso lineal, todo esto se está dando con una alta volatilidad, con un sube y baja, por lo tanto creemos que el dólar a nivel internacional va a continuar fortaleciéndose y el país no va a estar ajeno a eso", añadió el jerarca.

dólares

el Interbancario promedió $ 26,70