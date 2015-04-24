El dólar interbancario tuvo una fuerte caída hoy de 1,1%

La moneda estadounidense se operó en promedio a $ 26,384. Hubo fuerte especulación en el mercado tras la eliminación de un encaje a la tenencia de títulos por no residentes y también ayudó el retroceso a nivel internacional.

La baja del dólar interbancario fue la la segunda consecutiva y alcanzó a 1,1% en el promedio del día que fue de $ 26,384.

Al comparar el cierre del interbancario también la baja fue de 1,1% respecto a ayer y finalizó en $ 26,35.

Por su parte, en la comercialización al público del Banco República hoy el dólar bajó 30 centésimos respecto a ayer a $ 25,95 a la compra y $ 26,75 a la venta.

Operadores consultados, dijeron a El País que una de las razones de la baja es la decisión de ayer del Banco Central de eliminar un encaje (fondos inmovilizados) del 30% sobre el incremento en la tenencia por parte de no residentes de títulos que emite esa entidad. La eliminación regirá desde mayo.

También incidió la baja de la moneda estadounidense a nivel internacional. En Brasil, el retroceso del dólar era de 0,13% a a 2,986 reales.

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