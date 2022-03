Consejos para ahorrar energía en el teletrabajo y bajar la factura de UTE y más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por la pandemia, el teletrabajo pasó de ser una opción a una necesidad en algunos sectores. El covid-19 aceleró un proceso que se venía dando a nivel mundial y que, por su rápida implementación, dejó a más de uno buscando la forma de adaptarse a esa nueva realidad en sus hogares.



Además de tener que encontrar un espacio donde instalarse y ver cuáles herramientas de trabajo eran necesarias para realizar las tareas desde la vivienda —y ver quién las proveía—, algunos vieron un cambio en la cuenta de UTE. Pasar más tiempo puertas adentro trajo mayores gastos de energía eléctrica. En este Finanzas de Bolsillo daremos algunos consejos para tener un consumo más eficiente al realizar teletrabajo.



Antes que nada, veamos qué es la eficiencia energética. El director Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fitzgerald Cantero, explicó a El País: “Vamos a buscar tener el mismo nivel de confort pero gastando menos (dinero). Un ejemplo es el de la luz y la vela. Si me siento a leer un libro, apago la luz y prendo la vela, estoy ahorrando. Ahora, no estoy siendo eficiente porque no me da la calidad de iluminación necesaria para leer. Entonces, tengo que prender una luz que me permita hacerlo con comodidad y, a su vez, pagar menos”.



El jerarca indicó que, “cuando estás más tiempo en tu casa, hay diversas medidas que pueden ser muy mínimas y simples pero, a la larga, su acumulación repercute en los costos energéticos”.



Tecnología

El trabajo remoto está asociado a la utilización de dispositivos electrónicos para realizar alguna de las tareas laborales. En ese marco, Cantero recomendó no tener enchufada la laptop si no se está utilizando porque continúa consumiendo electricidad. Además, si se tiene un monitor aparte (a veces conectado a la laptop y otras a una computadora fija) también aconseja desconectarlo. ¿La razón? “Tiene un consumo de energía que, a la larga, es dinero que se paga por algo innecesario, señaló.



Por otra parte, advirtió sobre los peligros de tener enchufado el cargador de celular cuando no se está utilizando. “No solo gastas energía sino que tenés un problema de seguridad. Puede haber posibles recalentamientos, se te puede prender fuego y, además, se puede generar un cortocircuito”, explicó.



Celular. Foto: Pixabay

Espacio

Cuando se comienza a hacer teletrabajo hay que decidir dónde se va a instalar el escritorio de trabajo. Cantero recomendó que la habitación “tenga iluminación natural, en la medida de lo posible, para que disminuya el costo energético”. En esa línea recordó que la luminaria LED es más eficiente que las otras opciones en el mercado.



Otra característica que se aconseja para este espacio es que tenga una buena aislación. El director del MIEM señaló que puede ser un “lugar agradable desde el punto de vista de la temperatura pero que, a su vez, sea hermética y no tenga fugas que hagan ineficiente el consumo del aire acondicionado”, lo que haría aumentar el costo de su uso. Dio como ejemplos que las puertas y las ventanas tengan sus correspondientes burletes.



El gerente de sector mercado de UTE, Juan Carlos Patrone, recomendó “instalar los que son Clase A, ya que esta etiqueta identifica los equipos de mayor eficiencia”. ¿Y a cuál temperatura hay que ponerlo? “Durante el invierno mantenerlo regulado a 21°C y durante el verano a 24°C. En verano no elegir temperaturas muy bajas para el arranque (por ejemplo, 17°C) es fundamental para un correcto funcionamiento a un rendimiento adecuado”, indicó.



También mencionó “limpiar los filtros al comienzo de cada temporada (verano e invierno), o sea al menos dos veces en el año. Esto disminuye el consumo de energía del equipo y además evita que circule aire con polvo en la habitación”.



Asimismo, dijo que el aire acondicionado “es un equipo altamente compatible con los horarios de las tarifas promovidas por el Plan Inteligente debido a su alta eficiencia”. Por último, sobre los que son de tipo Inverter y clase A indicó que “tienen rendimientos muy altos. Por lo tanto, se recomienda colocarlos en los ambientes donde el tiempo en que el equipo permanece encendido es mayor”.



Rutina

El director del MIEM marcó que, “estando en el hogar, hay otros elementos que contribuyen a la eficiencia energética”. Un caso es el de la heladera, que una categoría A consume menos frente a una que no lo es. Recomendó “tenerla abierta el mínimo tiempo posible” porque, cuanto menos tiempo se esté mirando, menor es la pérdida de energía. En esa línea aconsejó “ya tener decidido qué es lo que vas a buscar”.



Por su parte, Patrone señaló que “lo más importante para mantener bajo control el consumo, es no introducir alimentos calientes en su interior”, además de que sea clase A.



El director nacional de energía del MIEM señaló que pueden quedar algunos productos en santd by como televisores y microondas. Aunque el consumo no es mayor, “al final del día todo suma y estás gastando en algo que no se precisa”.

Otro equipo al que Cantero hizo referencia fue la cocina, la que consideró un “elemento importante”. La “hornalla tiene que cubrir la base del utensilio, es decir la llama no puede sobrepasar el fondo. Si es a gas y la llama es azul en vez de amarilla, tenés un problema con la hornalla y hay una pérdida de energía”, añadió.



También advirtió que el vapor de las cocciones “genera una cantidad de humedades en la casa que enfría de más en el invierno y genera ineficiencias”.

¿De qué se trata el plan de UTE que da descuentos por compra de electrodomésticos? "El plan 2022 promueve la adquisición de los siguientes electrodomésticos: termotanque eléctrico clase A de 40 o más litros de capacidad, equipos de aire acondicionado clase A, lavavajillas, secarropas y lavasecarropas, y hornos eléctricos de empotrar”, indicó Patrone.

¿Cuál es el beneficio? “UTE otorga un descuento de $ 2.022 por equipo en la factura posterior al registro de cada uno de estos equipos mencionados en la web de UTE o en cualquiera de sus oficinas comerciales, presentando la factura de compra correspondiente”, explicó.

Se pueden ingresar hasta seis descuentos por hogar durante la vigencia del plan, que se extiende hasta el 31 de marzo de este año, agregó.

¿Quién paga las herramientas de trabajo cuando se realizan las tareas de manera remota? Todo debe quedar por escrito en el contrato En Uruguay existe una ley que regula el teletrabajo (N° 19.978), aprobada por el Poder Legislativo en agosto del año pasado. La abogada y socia del estudio Castellán, Mariana Casella explicó que, “como regla general, se prevé la libertad para que las partes puedan establecer quién va a proveer las herramientas de trabajo o quién se hace cargo del costo de la electricidad y demás, si es el empleador o si corren por cuenta del trabajador”.



“De todo debe dejarse constancia por escrito en el contrato de trabajo. Es importante tener presente que, si no hay acuerdo por escrito previo al comienzo de las tareas, va a ser el empleador quien tenga que proveer los equipos, insumos y herramientas, y hacerse cargo de la operación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos”, añadió.



Casella aclaró que el artículo 12 de la ley no habla de manera expresa los servicios de electricidad ni el costo de Internet. Sin embargo, dice “equipos, insumos y servicios que provea el empleador, ya sea en forma directa o asumiendo su costo para el desarrollo de las tareas asignadas al teletrabajador”, lo que “parece incluirlos” y no solo una computadora.



La ley todavía no se reglamentó pero está en vigencia.