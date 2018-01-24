Banco Central emite serie de billetes de $ 100 y $ 1.000 con nuevas medidas de seguridad

MONEDAS

El Banco Central del Uruguay emitió una serie de billetes con nuevas medidas contra la falsificación.

El Banco Central informó que está en circulación una serie de billetes de $ 100 (de la serie G) y de $ 1000 (serie E) que incorporaron nuevas medidas de seguridad.

Para los billetes de $ 100 rigen las mismas seguridades que para los de $ 200:

Billete de 100. Foto: BCU

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-Registro perfecto: Se completa el número 100 al observarlo a trasluz.

-El hilo es metálico, troquelado y tiene la palabra u201cUruguayu201d.

-Al observar a trasluz, en la marca de agua se aprecia la imagen de Eduardo Fabini, así como el valor del billete en letras, y el número u201c100u201d, que se repite en tres oportunidades.

-Se cambia la imagen latente por el mapa de Uruguay y dentro del mismo, al mover el billete aparece el valor $ 100 en tamaño grande en el medio y repetido varias veces de forma más pequeña.



En el reverso del billete:

u200b

-Una banda iridiscente con el valor del billete expresado en número dentro de ella.

-Barniz: A la derecha aparece u201cBCU 100u201d y en el ángulo inferior izquierdo la cifra u201c100u201d.

Para los billetes de $ 1000 por su parte rigen las mismas medidas de seguridad que para los billetes $ 2000.

Billete de mil. Foto: BCU

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- Registro perfecto: Se completa el número 1000 al observarlo a trasluz.

- Hilo holográfico con el Escudo de Uruguay y la inscripción BCU 1000



- Al observar a trasluz se aprecia la imagen de Juana de Ibarbourou, el valor del billete en letras (mil) y el número 1000 repetido tres veces.

- Se cambia la banda holográfica por el mapa de Uruguay y dentro la cifra 1000. Al inclinarlo cambia de color del verde al marrón.



- La marca para no videntes se encuentra a ambos lados del billete.

En el reverso del billete se puede observar:

u200b

-Banda iridiscente con la inscripción $ 1000

- A la derecha la inscripción BCU 1000 en barniz

- A la izquierda, en el ángulo inferior la cifra 1000 en barniz