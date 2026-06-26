Yerba Canarias Suave, nueva identidad con igual tradición

La novedad se enmarca dentro de una evolución de la histórica marca uruguaya, que suma una nueva propuesta a su portafolio y actualiza el diseño de sus packs.

Con este lanzamiento, la emblemática empresa de yerba mate amplía su familia de sabores e incorpora Suave, una variante pensada para acompañar más momentos de consumo, manteniendo la identidad de una marca que forma parte de la rutina de los uruguayos desde hace 75 años.

La presentación tuvo lugar durante el evento conmemorativo por el aniversario de la compañía, donde se compartieron los principales hitos de esta nueva etapa, junto a un sentido recordatorio a sus fundadores.

Canarias, reconocida como “la yerba de mi país”, reafirma así su vínculo con los consumidores y su apuesta por seguir creciendo con nuevos productos y una imagen renovada.

Con “Canarias Suave”, la tradicional marca de yerba tiene como objetivo ampliar el universo de consumidores de mate sin perder la identidad y calidad que caracteriza a la firma. El lanzamiento representa una apuesta estratégica de la empresa por acompañar las nuevas tendencias de consumo, ofreciendo una yerba de sabor más equilibrado y con una menor intensidad, para brindar una experiencia más suave y liviana.

Desde la compañía destacan que esta nueva variedad conserva el carácter de Canarias, pero con un balance diferente entre intensidad y suavidad. El diseño del producto acompaña esta nueva identidad, con una presentación moderna y diferenciada dentro de la línea tradicional de la marca.