Vuelven las Fiestas de los Países en Tienda Inglesa: Gran Bretaña, Italia, Alemania y España

Como todos los años, esta edición comenzó con la Fiesta de Gran Bretaña, que se extenderá hasta el domingo 30 de agosto, y continuará con Italia, Alemania y España, en un recorrido que busca acercar a los clientes la identidad y los sabores característicos de cada uno de estos países.

El lanzamiento contó con la participación del director general de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada; el embajador de Gran Bretaña, Mal Green; el embajador de España, Javier Salido Ortiz; el viceembajador de Italia, Francesco Brunetti; y la encargada de negocios de la Embajada de Alemania, Verena Frick; entre otras autoridades diplomáticas, proveedores, clientes e invitados.

“Es una tradición que caracteriza a Tienda Inglesa desde hace muchísimos años, que nuestros clientes valoran mucho y que ven como un atributo de nuestra propuesta porque implica una conexión con nuestras raíces y representa a comunidades muy grandes en el país. Quiero agradecer a nuestros proveedores que año a año nos acompañan y a quienes se nos unen este año ofreciendo nuevos productos, así como también a todos nuestros colaboradores, que siempre ofrecen el mejor servicio”, dijo Parada.

El director general de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada, junto al embajador de Gran Bretaña, Mal Green; el embajador de España, Javier Salido Ortiz; el viceembajador de Italia, Francesco Brunetti; y la encargada de negocios de la Embajada de Alemania, Verena Frick.

Por su parte, el embajador británico agradeció a Tienda Inglesa por incluir al Reino Unido en esta iniciativa. “Siempre es una sorpresa para mí y mi familia encontrarnos con tantos productos británicos en estas góndolas. También es un placer compartir nuestro stand en la Expo Prado un año más, porque Tienda Inglesa es gran parte de nuestro éxito. Muchas gracias por ese apoyo y confianza”, manifestó.

Salido Ortiz también habló sobre la iniciativa y dijo que “estas propuestas demuestran lo cercana que es la relación de Uruguay con Europa. El hecho de que Tienda Inglesa ponga a disposición productos españoles como el jamón, el queso y las tapas, e incluso productos para hacer paella, es algo que tengo que agradecer porque te hace sentir un poco en casa. Si hay algo que nos conecta con nuestros orígenes es la comida”.

A su turno, Brunetti recordó que “en diciembre del año pasado, la cocina italiana fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y para nosotros, como país y como italianos, es un orgullo, porque sabemos la historia y el poder de nuestras recetas, que pasan no solo de generación en generación, sino que también traspasan fronteras. Es muy importante saber que durante unas semanas cada uruguayo puede comprar productos italianos, porque sentimos que están comprando un poquito de nuestro patrimonio de la humanidad”.

Por último, Frick dijo que “Alemania es muy diferente dependiendo de dónde uno esté, si está más al sur, al norte o en cualquier lugar, y eso se refleja en las comidas y las recetas. Así que los invitamos a todos a disfrutar de la Fiesta de Alemania para conocer un poco más sobre los distintos tipos de cocina de mi país”.

En el marco de las Fiestas de los Países, Tienda Inglesa vuelve a presentar el Pasaporte Tienda Inglesa, una iniciativa desarrollada junto a Tienda Viajes y Air Europa que permitirá a sus clientes participar del sorteo de un viaje para dos personas a cualquiera de los países homenajeados.

Para participar, por cada $ 500 en compras de productos participantes, los clientes podrán sumar un sello en su pasaporte. Cuantos más sellos obtengan, mayores serán las chances de ganar. La promoción también contempla beneficios especiales para quienes paguen con Club Card Crédito de Scotia, de acuerdo con las condiciones de la campaña.

Además, durante la Fiesta de Gran Bretaña, Tienda Inglesa ofrece un 25% de descuento en sabores británicos y un 10% de descuento en whiskies seleccionados. Estos beneficios aumentan para los clientes que abonen con Club Card Crédito de Scotia, quienes acceden a un descuento adicional del 10% en el primer caso y del 15% en el segundo.

Como parte de la propuesta, habrá degustaciones de nuevos productos británicos en algunas de nuestras sucursales, para que los clientes puedan conocerlos, probarlos y adquirirlos.

Asimismo, Tienda Inglesa estará presente en el pabellón dedicado a Gran Bretaña en la Expo Prado, que se realizará del 11 al 20 de setiembre.

De esta manera, la Tienda continúa acompañando la celebración de la cultura británica y acercando a sus clientes diferentes experiencias vinculadas a las naciones que forman parte de esta nueva edición de las Fiestas de los Países.