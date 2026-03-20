Uruguay se consolida como un referente regional del negocio de vida de Mapfre

Montevideo fue sede del Encuentro Red Vida Latam 2026 de Mapfre, una instancia estratégica que reunió a líderes y especialistas del negocio de seguros de vida de toda América Latina. Durante tres días, del 2 al 4 de marzo, referentes del grupo analizaron el presente y las oportunidades de crecimiento del sector en la región.

La elección de la capital uruguaya para el encuentro no fue casual. Según explicaron desde la compañía, responde al desempeño sostenido que la Red Específica de Vida de Uruguay viene mostrando en los últimos años. Ese crecimiento, junto con su modelo de gestión y desarrollo comercial, convirtió al país en un referente del negocio de Vida en la región.

En el evento participaron autoridades internacionales como Eduardo Pérez de Lema, CEO de la Unidad de Seguro Internacional, Rafael Suárez, director de desarrollo de negocios y Raúl Costilla, director general de negocio, además de directores y responsables de negocio de distintos países de América Latina.

Asistentes al Encuentro Red Vida Latam 2026 de Mapfre.

En ese contexto, Raúl Costilla, destacó el papel que el mercado uruguayo ha ido ganando dentro del grupo.

“Uruguay lleva tiempo haciendo las cosas bien en el negocio de vida. Es un mercado que viene creciendo de forma sostenida y que además tiene un rol muy relevante en el desarrollo tecnológico del grupo”, señaló.

Este desempeño se refleja en la evolución del volumen de negocio en el país. En 2025, Mapfre alcanzó en el segmento de seguros de Vida una prima emitida de USD 276,7 millones, lo que representa un crecimiento del 11,07%, por encima del promedio del sector asegurador.

El negocio está compuesto mayoritariamente por soluciones de protección y ahorro, siendo este último el principal motor, con más del 94% de la cartera del ramo. Esta configuración responde a una tendencia creciente hacia soluciones que combinan cobertura con la generación de capital a largo plazo.

En este escenario, la compañía se posiciona entre los principales actores del mercado, con una participación del 20,23%, consolidando su presencia en un segmento que continúa ganando relevancia dentro de la industria.

Raúl Costilla, director general de negocio. .

En términos de avance tecnológico, Costilla explicó que Uruguay fue el primer país donde se desplegó el nuevo sistema transaccional para el negocio de vida de la compañía, una plataforma que luego se implementará en otros mercados de la región.

El sistema transaccional Dotal de Vida es la plataforma digital que permite cotizar, emitir y administrar de forma integral las pólizas del seguro de Vida Dotal, habilitando procesos 100 % digitales, automatizados y parametrizables, desde la contratación hasta la gestión operativa del producto. Permite a la red comercial emitir pólizas en forma inmediata y a la compañía operar con mayor eficiencia, escalabilidad y agilidad.

A eso se suma un contexto que, según el ejecutivo, favorece el desarrollo de este tipo de productos. “Cuando hablamos de productos de ahorro y previsión, la estabilidad es clave. En Uruguay encontramos un entorno con crecimiento cercano al 3 o 4%, inflación en descenso y activos que permiten estructurar productos sólidos”, afirmó.

Un negocio con amplio margen de crecimiento.

Más allá del caso uruguayo, Costilla destacó que el negocio de seguros de vida aún tiene un importante potencial de expansión en América Latina.

A nivel global, el seguro de vida representa cerca del 40% del mercado asegurador y en América Latina ronda el 50%. En Mapfre, actualmente equivale a alrededor del 20% del negocio total.

Para el ejecutivo, esa diferencia muestra el margen de crecimiento del sector. “La gente vive cada vez más y eso obliga a prepararse mejor para el retiro”, explicó, al tiempo que señaló que los sistemas públicos de pensiones difícilmente puedan cubrir por sí solos todas las necesidades futuras.

También subrayó el déficit de cobertura en la región. Actualmente, el mercado asegurador en América Latina representa cerca del 3% del PIB, un nivel que, según los especialistas, debería ser mayor para ofrecer una protección más amplia frente a distintos riesgos.

Raúl Costilla, director general de negocio de Mapfre. durante el Encuentro Red Vida Latam 2026 de Mapfre.

Del seguro puntual a soluciones para toda la vida

Durante el encuentro también se abordó la transformación que atraviesa el negocio de vida. Según Costilla, el sector está evolucionando desde la venta de productos aislados hacia soluciones que acompañen a las personas a lo largo de todo su ciclo vital.

“La tendencia es pasar de cubrir una necesidad puntual a acompañar toda la vida del cliente”, explicó.

Esto implica el desarrollo de seguros más modulares, con mayor incorporación de servicios y un fuerte apoyo en la tecnología, desde herramientas de salud digital hasta asistencia para el cuidado de adultos mayores.

Un año récord para el grupo

El encuentro regional se realizó además en un contexto positivo para la compañía. Mapfre cerró 2025 con cifras récord en ingresos, rentabilidad y dividendos.

“Venimos de un año histórico para el grupo”, destacó Costilla, al subrayar la solidez de un modelo basado en la diversificación geográfica y de negocios.

En Uruguay, donde la aseguradora cumplió 30 años de presencia, la compañía cuenta con cerca de 500 puntos de venta y apuesta a combinar digitalización con cercanía.

“Creemos en la tecnología, pero siempre con las personas cerca”, concluyó.

