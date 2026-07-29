ORT, primera en Uruguay en ranking mundial de sostenibilidad universitaria

La edición 2026 consideró a 1.646 universidades de 116 países y territorios, y analiza cómo las instituciones de educación superior avanzan en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Universidad ORT Uruguay presentó información vinculada a cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Educación de calidad (ODS 4), Producción y consumo responsables (ODS 12), Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17), integrando el grupo de las 200 universidades líderes a nivel global en el ODS 12.

La participación de ORT en esta medición desde 2021 refleja una línea de trabajo institucional de largo plazo, con acciones académicas, de gestión y de vínculo con el entorno. La universidad incorpora la sostenibilidad de forma transversal en sus funciones sustantivas: educación, investigación y extensión, y cuenta con un Comité de Sostenibilidad responsable de orientar, coordinar y supervisar las políticas institucionales en esta materia.