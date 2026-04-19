Under Armour completa la nueva generación de Velociti con los modelos Elite 3, Distance y Pace

Under Armour amplía su franquicia de nueva generación Velociti con la llegada al mercado local de los modelos Velociti Elite 3, Velociti Distance y Velociti Pace, completando así una propuesta integral de calzado de running diseñada para acompañar a los atletas en cada fase de su entrenamiento. La incorporación se da tras el lanzamiento de otros modelos de la línea a finales del año pasado, en línea con el enfoque de la marca en innovación y rendimiento aplicado al running.

Preparación competitiva

La plataforma Velociti ha sido utilizada por atletas como la keniana Sharon Lokedi, quien se prepara para competir este abril en el icónico Maratón de Boston y defender su título. Desde la construcción de base en tiradas largas hasta los trabajos de velocidad en la recta final de la preparación, la corredora ha incorporado distintos modelos de la línea según el tipo de sesión de cara a la carrera.

La atleta Sharon Lokedi entrenando para la Maratón de Bostón con sus Velociti de Under Armour. Foto: Jake Jones

“Defender mi título en Boston implica presentarme más fuerte, más inteligente y mejor preparada”, comentó Lokedi. La atleta también destacó que cada modelo cumple un rol claro dentro de su entrenamiento: “Utilizo el Distance en los días de tiradas largas, y el Elite 3 cuando necesito mayor respuesta en momentos exigentes. Esa consistencia me permite enfocarme en la ejecución en cada etapa del proceso”.

Uso por segmento Con la incorporación de los modelos Elite 3, Distance y Pace, la línea Velociti se organiza en torno a distintos usos dentro del ciclo de entrenamiento, cubriendo desde el kilometraje diario hasta la competencia. El Velociti Distance está orientado a entrenamientos de mayor volumen, con énfasis en la estabilidad, la amortiguación y la durabilidad necesarias para sostener semanas de alto kilometraje. Su construcción prioriza el confort en tiradas largas, favoreciendo una pisada más protegida en sesiones prolongadas y contribuyendo a mantener la consistencia del entrenamiento. Por su parte, el Velociti Pace ofrece una alternativa más ligera y dinámica para el entrenamiento diario. Su diseño apunta a facilitar transiciones fluidas y una respuesta ágil, adaptándose tanto a rodajes como a sesiones de intensidad moderada, lo que le aporta versatilidad dentro del plan de entrenamiento. En tanto, el Velociti Elite 3 está diseñado para instancias competitivas. Su construcción liviana busca optimizar la eficiencia en la zancada y acompañar ritmos exigentes durante la carrera, posicionándose como una opción orientada al rendimiento en el día de competencia. En conjunto, estos modelos se integran al resto de la línea Velociti, configurando una propuesta que responde a distintas necesidades dentro del entrenamiento y la preparación, con foco en mejorar la planificación y ejecución del entrenamiento. Under Armour suma nuevos modelos a la línea Velociti

Desarrollo de producto

Según explicó Jonathan Hutnyan, Senior Product Line Manager de Performance Run Footwear en Under Armour, el desarrollo de esta generación se basa en la retroalimentación recogida de corredores de distintos niveles, con el objetivo de ofrecer soluciones específicas para cada etapa del ciclo de entrenamiento. “Al integrar distintas soluciones dentro de una misma franquicia, buscamos ofrecer a los atletas un camino claro hacia adelante, sin importar en qué etapa de su ciclo de carrera se encuentren o qué metas estén persiguiendo”, explicó.

La línea completa Velociti se encuentra disponible en el mercado local a través del sitio web de la marca, en sus tiendas físicas y en puntos de venta especializados en running.