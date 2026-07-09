Una nueva forma de acceder a la movilidad eléctrica en Uruguay llega con el respaldo de Oversil

Acceder a un auto eléctrico ya no tiene por qué ser un objetivo lejano. Con el propósito de acercar la movilidad eléctrica a más uruguayos, Oversil presenta Avantier, un modelo que combina tecnología, practicidad y accesibilidad económica.

Pensado para responder a las necesidades reales de la ciudad, Avantier ofrece una solución práctica para la movilidad cotidiana. Su tamaño compacto facilita la circulación y el estacionamiento, mientras que su autonomía de hasta 180 kilómetros resulta ideal para los desplazamientos diarios.

Avantier

El modelo incorpora equipamiento pensado para brindar mayor confort y practicidad en el día a día. Cuenta con capacidad para cuatro ocupantes, aire acondicionado, calefacción, Bluetooth, velocidad crucero, sistema de anclaje ISOFIX para sillas infantiles y conector de carga Tipo II. Además, permite realizar cargas domésticas mediante enchufe Schuko, posibilitando recargar el vehículo fácilmente desde el hogar.

A esto se suman los beneficios propios de la movilidad eléctrica, como menores costos de mantenimiento, un consumo más eficiente y una experiencia de conducción silenciosa y confortable respecto a los vehículos tradicionales.

Con un precio de lista de US$ 10.990 y un bono especial de lanzamiento de US$ 1.000, Avantier llega al mercado con un valor promocional de US$ 9.990. Además, puede financiarse hasta en 72 cuotas, que pueden representar aproximadamente $230 por día, convirtiéndose en el vehículo eléctrico más accesible del mercado uruguayo y acercando esta tecnología a un público cada vez más amplio.

El Avantier EX cuenta con garantía oficial Oversil: 4 años o 60.000 kilómetros para el vehículo y 6 años o 100.000 kilómetros para la batería. Este respaldo reafirma el compromiso de la marca con la calidad y la confianza en la movilidad eléctrica, asegurando una experiencia de uso segura y duradera.

Bajo el concepto "Despertate. Cumplí el sueño de tu primer auto eléctrico", Avantier propone una nueva forma de pensar el acceso a un vehículo. Gracias a sus opciones de financiación, las cuotas pueden representar una cifra comparable a la que muchas personas destinan diariamente a sus traslados habituales.

Avantier

La propuesta busca instalar una nueva conversación en torno a la movilidad eléctrica. Ya no se trata únicamente de una decisión vinculada a la innovación o la sustentabilidad, sino también de una alternativa económicamente alcanzable para miles de uruguayos que buscan independencia y libertad para moverse, con el respaldo y la trayectoria de Oversil, empresa con amplia experiencia en el mercado automotor uruguayo.

La llegada de Avantier se da en un contexto de crecimiento sostenido de la movilidad eléctrica en Uruguay, acompañando una tendencia global que apuesta por vehículos más eficientes, accesibles y adaptados a los nuevos hábitos de movilidad.

Con esta propuesta, Oversil busca demostrar que el sueño del primer auto eléctrico ya no pertenece al futuro. Hoy puede convertirse en una posibilidad concreta para más uruguayos.