Un torneo que trasciende el deporte: cuatro días, miles de participantes y una gran plataforma de integración

Cuatro días de puro encuentro, energía y pasión por el deporte, donde miles de jóvenes, familias y equipos de todo el país y la región forman parte de la tradicional competencia juvenil de rugby y hockey en Carrasco Polo Club. Ambas competencias se desarrollarán simultáneamente de jueves a domingo, y reunirán a una estimación de entre 4.000 y 4.500 participantes. Ya hay más de 1.000 jugadores y jugadoras confirmados provenientes de Argentina y Chile, a los que se sumarán delegaciones del interior del país y clubes de Montevideo.

"Valentín Martínez, que este año celebra 33 ediciones, y María Noel Quintana, con sus 20 ediciones, convocan al mayor torneo de integración deportiva juvenil que organiza el Carrasco Polo Club, y que es capaz de reunir a miles de participantes, movilizar delegaciones internacionales, convocar al público y articular una amplia red de patrocinadores", afirmó a El País Josefina de León, directora del Torneo.

En total se disputarán aproximadamente 140 partidos entre rugby y hockey. Para ello, el Carrasco Polo Club dispondrá de tres canchas de hockey adaptadas para la modalidad seven y alrededor de siete canchas de rugby en modalidad C15.

El torneo es organizado por el Carrasco Polo Club, que además cuenta con la colaboración de la Federación Uruguaya de Hockey y la Unión de Rugby del Uruguay.

“Cada año queremos seguir elevando la propuesta en todos sus aspectos: desde el nivel competitivo y la experiencia de los jugadores hasta el entretenimiento y las propuestas de valor que desarrollamos junto a las marcas que nos acompañan”, señaló la directora del torneo.

En tanto, más de 100 personas estarán involucradas en tareas de organización, infraestructura, producción y servicios durante el torneo. Carrasco Polo Cub avanza en los trabajos previos para la puesta a punto de la necesaria infraestructura, desde las canchas y los espacios deportivos hasta las áreas verdes y los distintos sectores destinados al público.

Más allá de la competencia deportiva, los organizadores destacan que los valores que promueve la actividad, como el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto y el disfrute. También subrayan el componente cultural y generacional del evento: el torneo lleva más de tres décadas formando parte del calendario del club y moviliza cada año a socios, familias, voluntarios y a toda la institución para recibir a las delegaciones.

Santiago Slinger, creador del torneo, y Josefina de León, directora del torneo.

"El desafío para las próximas ediciones es sumar más clubes y delegaciones de Sudamérica y ofrecer una experiencia cada vez más completa para deportistas, familias, marcas y público", destacó de León.

Entre los principales patrocinadores, se destcan Itaú y Voraz, empresa encargada de aspectos vinculados a la logística deportiva de los equipos que llegan desde el exterior. La asistencia médica estará a cargo de SEMM.

También participan marcas y organizaciones como Kia Motors, Bimbo, Heineken, Salus, Gatorade, Pepsi, Bioparque, Universidad ORT, Medicina Personalizada, Kawasaki, Loop Bikes y El País, entre otras.

"El apoyo de las empresas es fundmaental, ya que hace posible el desarrollo de un evento deportivo de esta magnitud", indicó la directora del Torneo.

Los partidos tendrán además transmisión a través de VEO Sports, con contenidos previstos para los canales de YouTube del torneo y de la plataforma. Por su parte, Fix participará en las transmisiones mediante streaming.