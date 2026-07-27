Un seminario que anticipa el futuro del sector retail en Uruguay

Bajo el lema "La industria y el retail en el contexto comercial", el Seminario Retail 2026 tendrá lugar el 11 de agosto en el Radisson Hotel Montevideo, con un programa que combinará análisis económico, tendencias de consumo, innovación tecnológica y casos de éxito del ámbito nacional e internacional.

El encuentro dará inicio con una conferencia motivacional del consultor Santiago Illa, quien abordará el impacto del autoconocimiento, las emociones y los hábitos en la gestión empresarial. Posteriormente, el economista Alfonso Capurro, socio de CPA Ferrere, analizará las perspectivas económicas para el período 2026-2027, mientras que Daniela Villalba, de GS1 Uruguay, profundizará en la evolución tecnológica del retail, desde el código de barras hasta los nuevos sistemas de identificación mediante códigos QR.

La agenda continuará con la presentación del nuevo Radar de Consumo a cargo de Gastón Larrañaga, de Scanntech, seguida por dos destacados casos internacionales desde Argentina: José Bruno, de Supermercados Josimar de Buenos Aires, compartirá la experiencia de crecimiento e innovación, mientras que Roberto Gilio, de la cadena regional Supermercados Todo de Bariloche, expondrá sobre competitividad y arraigo local.

Inspiración

Por su parte, el chef y empresario Hugo Soca ofrecerá una conferencia inspiradora sobre las claves de un modelo exitoso, antes de que consultores de Tizeros, presenten siete herramientas para transformar los supermercados en un ecosistema de negocios. El cierre del bloque de conferencias estará a cargo del neurocientífico panameño Alejandro Fernández, quien desarrollará una ponencia sobre una nueva propuesta en el manejo de marcas del retail y la industria.

El seminario organizado por Editorial Retail, finalizará con el panel Mi vida en el supermercadismo, en el que empresarios del sector, de distintos puntos del país, compartirán sus experiencias de gestión, crecimiento y adaptación.