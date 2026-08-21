Un cambio energético en la región que impacta en Uruguay: la mirada de Conecta y MontevideoGas

Conecta y MontevideoGas atraviesan una etapa de crecimiento en un contexto regional que ofrece oportunidades para el desarrollo del gas natural en Uruguay. El aumento de la producción en Vaca Muerta y la infraestructura que desarrollan empresas internacionales en Argentina configuran un escenario energético con mayor disponibilidad y mejores perspectivas de abastecimiento. Nuestro país ya cuenta con conexiones directas y capacidad disponible a través de gasoductos y redes que amplian el acceso al gas natural y acompañan nuevos proyectos residenciales, comerciales e industriales.

“Hay un cambio estructural en el escenario energético regional”, dijo Carlos Bellomo, gerente general y presidente de Conecta y MontevideoGas. El ingeniero electromecánico, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector energético, subrayó que Vaca Muerta no solo ha incrementado significativamente la producción de gas en Argentina, sino que ese crecimiento estuvo acompañado por inversiones en infraestructura.

Para Uruguay, la transformación ya está teniendo un efecto concreto. El país se encuentra conectado con la infraestructura gasífera argentina mediante dos gasoductos: uno en el noroeste, a la altura de Paysandú, y otro en el sur, que abastece esa zona. La mayor disponibilidad regional puede traducirse en condiciones de abastecimiento más competitivas y previsibles.

Una energía con ventajas

Para Bellomo, uno de los principales atributos del gas natural es la continuidad del suministro. Al llegar a través de redes, no requiere almacenar combustible en las instalaciones del cliente y simplifica la logística de abastecimiento. “Una molécula que se extrae de Vaca Muerta viaja por ductos hasta la cocina de una casa o hasta el proceso productivo de la industria”, graficó.

En el ámbito industrial, esta característica puede liberar espacios que antes estaban destinados al almacenamiento, además de permitir procesos más regulables y eficientes. La flexibilidad del energético posibilita atender consumos de diferentes escalas, desde pequeñas demandas hasta procesos que requieren una potencia considerable.

“Si generamos valor para la industria, contribuimos a la capacidad competitiva del país”, afirmó Bellomo. La ecuación —explicó— no se limita al costo de la energía: también comprende la confiabilidad del suministro, la eficiencia de los procesos, la logística, el espacio disponible y la posibilidad de desarrollar nuevas inversiones y generar empleo. En hogares y comercios aparecen otros atributos: comodidad, confort, continuidad y seguridad.

Con más de 170 años de historia, MontevideoGas es pionera en la distribución de gas en la región. Conecta, por su parte, introdujo en el año 2000 el gas natural por redes en el interior del país y comenzó sus operaciones en Paysandú, para luego extenderse a Canelones, Colonia y San José. Ambas compañías administran más de 1.300 kilómetros de redes de distribución.

Esa infraestructura, sumada al conocimiento del mercado y la experiencia técnica, comercial, operativa y de gestión de sus equipos, constituye una plataforma desde la cual proyectan nuevas oportunidades de desarrollo. “Son inversiones que se hicieron en el pasado y que hoy nos permiten seguir desarrollando el gas natural”, destacó Bellomo.

Carlos Bellomo, gerente general y presidente de Conecta y MontevideoGas. Foto: Estefanía Leal.

Más que llevar gas: acompañar cada proyecto

Conecta y MontevideoGas se adaptan a las características de cada cliente. En los últimos años, por ejemplo, se concretaron múltiples proyectos en el área industrial, reflejando la buena recepción del sector productivo a las nuevas condiciones del gas natural. Cada caso demanda una respuesta diferente: desde llevar el suministro hasta la puerta de una instalación hasta acompañar la implementación, asesorar técnicamente o facilitar la incorporación de equipamiento.

También existen propuestas destinadas a proyectos inmobiliarios y al mercado residencial, con planes comerciales que pueden incluir gasodomésticos, promociones sobre el consumo o alternativas para facilitar la incorporación del gas natural desde el inicio de una obra.

“Nos caracterizamos por procurar brindarle la mejor solución que el cliente necesite”, resumió Bellomo. Esa cercanía se apoya en equipos comerciales, técnicos y operativos con experiencia en el mercado uruguayo y en un servicio de atención de emergencias disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Una transformación que mira hacia adelante

Conecta y MontevideoGas llevaron adelante un proceso de modernización que incluyó nuevas plataformas tecnológicas, un sistema comercial integrado, canales digitales de atención y herramientas de telemedida para brindar más información a los clientes.

Esta transformación sienta las bases para una nueva etapa. Después de un proceso de recuperación económico-financiera, ambas compañías alcanzaron una operación rentable y sostenible con recursos propios, lo que les permite proyectar inversiones y crecimiento.

En ese camino, el gas natural puede complementar la matriz energética uruguaya. “El propósito no es solamente disponer de más energía, sino convertirla en mayor competitividad, inversión, desarrollo y empleo”, concluyó.