Un café, la posibilidad de ganar $500.000 y ayudar a transformar una comunidad

Nescafé y Bracafé invitan a participar de “Una buena promo: ganar es mejor cuando se comparte”. Una iniciativa en la que hay en juego $500.000 para el ganador y el mismo monto para una organización social, para juntos seguir generando oportunidades donde más se necesitan.

«Con una simple taza de café podés hacer mucho más de lo que imaginás», explica Lucía Stirling, gerente de Marketing de Nestlé Uruguay, que habilitó la iniciativa hasta el 31 de agosto. Se trata de una nueva edición de esta iniciativa que transforma una acción cotidiana, como disfrutar de un café, en una oportunidad concreta para generar un impacto positivo en la comunidad.

Las organizaciones participantes de esta edición son Ánima, Fe y Alegría Uruguay, Fundappas y Ceprodih, cuatro instituciones que trabajan desde distintos ámbitos para promover la inclusión social y construir más oportunidades para miles de personas.

Taza de café

Una a una

Conocé qué hay detrás de las organizaciones sociales que acompañan la propuesta 2026.

Ánima impulsa una propuesta educativa innovadora que integra formación académica y experiencia laboral, acompañando a jóvenes en el desarrollo de habilidades que favorecen su continuidad educativa e inserción en el mundo del trabajo.

Fe y Alegría Uruguay promueve una educación integral de calidad en contextos vulnerables. A través de sus centros educativos y programas sociales acompaña a niños, niñas, adolescentes y familias, contribuyendo al desarrollo de comunidades más inclusivas y con mayores oportunidades.

Fundappas trabaja desde hace más de 15 años criando, entrenando y entregando gratuitamente perros guía para personas con discapacidad visual y perros de asistencia para niños con trastorno del espectro autista, mejorando su autonomía, inclusión y calidad de vida.

Ceprodih acompaña a mujeres embarazadas, madres y familias en situación de vulnerabilidad mediante programas de capacitación, inserción laboral, emprendedurismo y apoyo integral, promoviendo su autonomía y desarrollo.

Impacto real

La edición anterior tuvo como organización beneficiaria a Ceprodih, que destinó los fondos recibidos a reacondicionar su sala de lactancia y mejorar los espacios de su Espacio Infantil.

Este servicio brinda cuidado y contención a niños y niñas mientras sus madres participan en programas de capacitación e inserción laboral. Contar con un espacio seguro, cálido y adecuado permite que las mujeres puedan capacitarse con tranquilidad, avanzar en su desarrollo personal y acceder a nuevas oportunidades de empleo.

Entrega de premio de Nestlé Uruguay

Las mejoras realizadas contribuyeron a ofrecer un ambiente más confortable y funcional tanto para las madres en período de lactancia como para los niños y niñas que asisten diariamente al centro.

Para Ceprodih, este apoyo representó mucho más que una mejora de infraestructura: significó una inversión en el bienestar de las familias y en la generación de oportunidades para que más mujeres puedan formarse y trabajar, sabiendo que sus hijos están acompañados y cuidados.

Este año, cada una de las organizaciones participantes cuenta con nuevos proyectos y desafíos para seguir transformando realidades. La decisión sobre cuál de ellas recibirá los $500.000 puede quedar en manos de quien resulte ganador.

Cómo participar

El ganador podrá elegir entre las organizaciones antes mencionadas. Se puede participar de forma muy sencilla:



Comprar cualquier producto participante de Nescafé o Bracafé. Enviar un WhatsApp al 095 459 721 con el número de lote y la hora que figuran en el envase. Y listo

Además, quienes participen con productos Bracafé tendrán una chance adicional de ganar. En la web de Nestlé Uruguay se pueden ver bases y condiciones de la iniciativa.