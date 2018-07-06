Uber, taxis, tren, subte: ¿a qué le teme más el viajero de negocios?

Ejecutivos

Una de las empresas líderes a nivel en gerenciamiento de viajes realizó una encuesta global sobre las preocupaciones y prioridades de los viajeros "business" en el mundo

LA NACIÓN / GDA

Los viajeros de negocios se sienten más inseguros en estaciones de subte o tren que en los aeropuertos, según una investigación global realizada por Carlson Wagonlit Travel (CWT), una de las empresas líderes a nivel en gerenciamiento de viajes.

CWT elaboró una encuesta entre viajeros business para indagar sobre sus preocupaciones y prioridades. Y resultó que las estaciones de subte y ferrocarril son su mayor preocupación (en el 50% de las respuestas) en relación a su seguridad. En la lista continúan los traslados a pie (42%), los viajes colaborativos (Uber y similares, 39%), los ómnibus (39%), los taxis (36%) y los trenes (35%). Luego se ubican los aeropuertos (34%), los aviones (31%), los restaurantes (30%) y los hoteles (27%).

El estudio arroja otros resultados de interés respecto del uso de taxis y servicios de transporte colaborativos. Si bien esta última modalidad gana terreno en todos los mercados, los viajeros consultados parecen sentirse algo más seguros en los taxis tradicionales. En Asia, por ejemplo, el 43% se siente inseguro en viajes colaborativos, frente al 39% que lo está en taxis (siempre, durante un viaje de negocios). En América, las cifras son de 40% y 39% respectivamente y, en Europa, de 34% y 28%.

En todas las regiones, los millennials resultan ser los más intranquilos al viajar, seguidos por los de la generación X y los baby boomers.

«Los gerentes de viajes deben enfocar sus programas de seguridad en aquello que más preocupa a los viajeros», explicó Christophe Renard, vicepresidente de CWT Solutions Group, la división de consultoría de esta firma. «Pequeñas cosas como proporcionar instrucciones claras para salir del aeropuerto, ofrecer servicios y proveedores confiables y dar consejos básicos sobre cómo abordar situaciones peligrosas, pueden marcar una gran diferencia», añadió.