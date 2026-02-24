Tienda Inglesa extiende Tienda Días de lunes a viernes con descuentos del 30%

Para que cada día sea una buena oportunidad para pasar por Tienda Inglesa y disfrutar de la calidad de sus productos, la Tienda amplió su campaña Tienda Días, que está vigente de lunes a viernes, incorporando nuevas categorías y más oportunidades de ahorro.

A través de esta iniciativa, Tienda Inglesa se acerca aún más a sus clientes al ofrecer 30% OFF en distintas categorías cada día, en todas las sucursales del país, en su sitio de eCommerce y en la app. De esta manera, la propuesta ahora se extiende de lunes a viernes, convirtiéndose en una oportunidad de ahorro más días en la semana.

Los lunes continúan dedicados a pollos y cerdos, con 30% OFF. La promoción no incluye productos congelados preelaborados, productos de rotisería ni milanesas de pollo de elaboración propia. Los martes se mantienen como el día ideal para frutas y verduras, sin incluir congeladas, cubos de frutas, ensalada de frutas, jugos de máquinas, jugos de elaboración propia ni frutos secos.

Los miércoles incorporan una novedad, ya que además de pescados y mariscos, ahora se suman las pastas frescas. En pescados y mariscos, el descuento aplica a pescado fresco y mariscos congelados. En el caso de pastas frescas, la promoción excluye las pastas al vacío y las de rotisería.

Los jueves también presentan una nueva propuesta con 30% Off en fiambres y panes de elaboración propia. En fiambres, incluye productos cortados en mostrador y fiambres envasados, con excepción de los quesos, chorizos secos, frankfurters, chorizos y morcillas.

En panadería, el beneficio incluye pan francés, blando y rústico de elaboración propia, y no incluye pan envasado.

Finalmente, los viernes se incorporan a Tienda Días con 30% off en pizzas y empanadas de rotisería, aplicando únicamente a productos de rotisería y no a congelados.

Para conocer todos los productos contemplados en Tienda Días se puede ingresar a la web de la tienda.

