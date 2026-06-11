Tecnicaturas de la Universidad ORT Uruguay integran a la inteligencia artificial en su formación académica

La Facultad de Ingeniería de ORT formalizó, a partir de la actualización 2026 del plan 2024 de Analista Programador y Analista en Tecnologías de la Información, un proceso de mejora continua que integra de forma progresiva la inteligencia artificial generativa en la formación de sus tecnicaturas en desarrollo de software.

La iniciativa consolida el trabajo que la facultad viene desarrollando semestre a semestre desde la implementación del plan, incorporando la experiencia acumulada en aula, las necesidades actuales del sector tecnológico y la evolución de los perfiles profesionales demandados por el mercado.

“En esta instancia se evidencian las transformaciones progresivas que venimos incorporando en las dos propuestas académicas de las tecnicaturas en desarrollo de software”, explica el Ing. Andrés de Sosa, coordinador académico de las carreras.

Entre las principales novedades se destaca la incorporación gradual de la inteligencia artificial generativa, primero como asistente virtual en el proceso de aprendizaje y luego como copiloto en el ciclo de desarrollo de software, junto con el fortalecimiento del enfoque práctico y la actualización permanente de las tecnologías enseñadas.

El objetivo de esta integración es que los estudiantes aprendan a utilizar la inteligencia artificial de forma responsable y con criterio profesional, incorporándola como una herramienta habitual dentro de proyectos reales, sin perder las bases técnicas fundamentales.

La formación mantiene como pilares el análisis, la arquitectura y diseño de software, la programación, las bases de datos y las metodologías de desarrollo de aplicaciones, permitiendo que los graduados puedan evaluar cuándo y cómo utilizar la IA, así como la calidad y pertinencia de los resultados obtenidos.

La actualización también contribuye a reducir la brecha entre el ámbito académico y el profesional, preparando a los estudiantes con herramientas y prácticas que ya se utilizan en empresas del sector tecnológico. De esta forma, los graduados fortalecen su rol como diseñadores e integradores de soluciones, capaces de solicitar, revisar y adaptar lo que la IA genera, combinando conocimiento técnico con capacidad de análisis crítico y gestión.

En este marco, el Ing. Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de ORT, señala que “los profesionales que prosperen serán aquellos que comprendan que programar en la era de la IA significa combinar el dominio técnico con la capacidad de trabajar eficazmente junto a sistemas automatizados, ejerciendo siempre el juicio crítico que distingue una solución robusta de una que simplemente

funciona”.