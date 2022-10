Terminal Cuenca del Plata avanza hacia un sello de calidad en materia de género  

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), firmaron un convenio por el cual se asesorará y capacitará a la empresa belga en la temática de violencia basada en género, que estará dirigido tanto a los puestos de dirección y gerencia, como a los puestos de supervisión de TCP.



El objetivo es que los trabajadores cuenten con herramientas concretas para visibilizar y detectar situaciones de violencia de género en el ámbito doméstico y en el ámbito laboral, así como también, se brindarán orientaciones para dar una primera respuesta y posteriormente derivarlo al ámbito correspondiente.



“Es importante generar campañas de prevención de la violencia y el acoso en el marco de la organización”, expresó Mónica Bottero, directora de Inmujeres.



Según adelantó Bottero, TCP/Katoen Natie es la primera empresa privada del país que tuvo la iniciativa de ir por el camino de un sello de calidad con equidad de género.



La directora de Inmujeres aseguró que es “una alegría” que una empresa privada tenga la iniciativa de recibir esta capacitación y expresó que es una compañía que respeta la igualdad de género tanto en los procedimientos como en la interna del trabajo diario.



Asimismo, destacó el hecho de que una empresa tan importante como TCP haya asumido el desafío de incorporar a mujeres en tareas que no eran tradicionales que llevaran a cabo por un tema cultural. “Están buscando cambiar esa situación y están apostando a mostrar que las mujeres pueden asumir tareas que no son tradicionales y que lo pueden hacer muy bien”, destacó Bottero.



Y agregó que es importante que las empresas “den oportunidades a las mujeres y que puedan, por ejemplo, a la hora de elegir una carrera, ampliar el panorama y no pensarlo en clave de tareas de hombres y tareas de mujeres”, sostuvo.



Por su parte, Lourdes Denis, gerenta de Recursos Humanos de TCP/Katoen Natie, explicó que lo que busca la empresa es “sensibilizar sobre la violencia de género” y, al mismo tiempo, lograr incentivar la presencia de mujeres en el ámbito portuario.



“Es un primer paso que se suma a lo que venimos haciendo desde hace años y nos va a permitir transitar el proceso de calidad del sello en materia de género que es una pata muy importante para la sostenibilidad”, aseguró Denis.