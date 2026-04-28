Seguridad y salud en el trabajo: capacitación, fiscalización y diálogo tripartito en el plan de acción de Uruguay

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó un balance positivo sobre la seguridad en el ámbito laboral uruguayo. Según datos oficiales, la cifra de personas fallecidas en siniestros de trabajo se redujo drásticamente, pasando de 13 víctimas en el primer trimestre de 2025 a seis en el mismo período de 2026. Este descenso del 50% es atribuido a la consolidación del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, una estrategia que cumplió su primer año de implementación basada en la capacitación, la fiscalización y el diálogo tripartito.

La principal causa de fallecimiento continúa siendo la caída de personas a diferentes alturas, de acuerdo con los datos oficiales.

El ministro Juan Castillo, en conferencia de prensa, subrayó la colaboración estrecha entre el Estado, las cámaras empresariales y el PIT-CNT, reafirmando el modelo de consenso como el motor principal para transformar las condiciones de seguridad de los trabajadores uruguayos.

En el mundo, casi 3 millones de trabajadores mueren cada año como consecuencia de factores relacionados con el trabajo, mientras que 395 millones de trabajadores sufren cada año un accidente laboral no mortal. Se estima que 361.000 millones de dólares podrían ahorrarse en todo el mundo aplicando mejores medidas de seguridad y salud para evitar lesiones por calor excesivo en el lugar de trabajo.

Cada 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ocasión en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lleva adelante campañas para promover acciones de prevención y analizar factores de riesgo en el puesto de trabajo, así como la forma en que se gestiona y organiza el trabajo, entre otros aspectos de las relaciones laborales.