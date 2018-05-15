SEAT regresó a Uruguay con tres de sus modelos

HOMERO DE LEÓN REPRESENTA A La marca del Grupo Volkswagen

Con 79 años de actividad en la comercialización de vehículos, la empresa Homero de León busca seguir creciendo de la mano de los emblemáticos modelos SEAT.

SEAT León Ibiza. Toledo.

Para la marca, América Latina ocupa un lugar clave en su política de expansión tras su consolidación en Europa. Con presencia en México, Colombia, Perú y Ecuador, la región representó el 8.9% de las ventas mundiales de SEAT en 2017, En los próximos años la marca también tiene previsto desembarcar en Brasil y Argentina.

Fabricados en su planta de España, tres modelos de SEAT comenzaron a ser comercializados a nivel local por Homero de León y su red de concesionarios. Se trata de la línea Ibiza, León y Toledo.

“SEAT, dentro del Grupo Volkswagen, representa la dinámica, el diseño y el espíritu joven que atrae y atrapa”, afirmó Sebastián Grande, director y gerente comercial de Homero de León.

Entre las fortalezas de la marca, el directivo de Homero de León hizo hincapié en el equipamiento tecnológico superior en seguridad, dinámica, diseño, confiabilidad y eficiencia, además de ser accesible a todo público. “Ibiza, León y Toledo llegan bajo el desarrollo de la norma Euro 6, de modo que cuentan con cinco estrellas en el programa de seguridad Euro NCAP”, señaló Grande.

Control de estabilidad, sistema de frenado asistido en caso de emergencia, los anclajes isofix, sistema antibloqueo de ruedas (ABS), airbags frontales, laterales y de cortina, faros orientables y motores amigables con el medio ambiente, son algunos de las notas destacadas del equipamiento que presenta Ibiza, León y Toledo. Todas las versiones presentan además un motor nafta de 1600 cc, con al excepción del León FR de 1800 cc.

Los precios se ubican a partir de US$ 21.990 hasta los US$ 36.950 para el caso del León FR. En tanto, la garantía es de 2 años y libre de kilometraje.

La garantía de la pintura es de 3 años y 12 años para la chapa.

Mientras tanto, SEAT Toledo, un sedán cuatro puertas con valija y motorización diesel, está en trámite de homologación ante la Intendencia de Montevideo para prestar servicio como taxímetro.

Para el segundo semestre del año, SEAT presentará dos modelos SUV: Arona y Ateca.

