Se viene la segunda edición de EXPO Construye en Punta del Este del 6 al 8 de marzo

EXPO Construye realiza su segunda edición en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

En pleno auge de la industria de la construcción, el Centro de Convenciones de Punta del Este vuelve a ser la sede de una nueva edición de EXPO Construye, el evento que reúne a las empresas, marcas y profesionales más relevantes de la región en los sectores de la construcción, diseño, inversiones, arquitectura y urbanismo.

Diseñado para brindar a los visitantes una experiencia integral, EXPO Construye abarca todas las etapas de un proyecto: desde la planificación inicial hasta su concreción.

Para los expositores, se presenta una oportunidad única para generar alianzas, contactos estratégicos, nuevos negocios y comunicación empresarial de alto valor, en un entorno pensado especialmente para potenciar visibilidad, conexiones y crecimiento, comentaron a El País Sebastián Barbato y Javier Guadalupe, organizadores de EXPO Construye.

En el rubro construcción, el visitante encontrará sistemas innovadores y tradicionales, inclusive de la exhibición de nuevos materiales y

métodos constructivos innovadores. Además de una completa línea en el rubro climatización, aire acondicionado, estufas, sistemas de ventilación, entre otros.

También estarán presentes destacados desarrollos inmobiliarios de urbanizaciones, barrios privados, viviendas, edificios y proyectos arquitectónicos.

Por su parte, el sector financiero ofrecerá su completa línea de productos, acompañada del requerido asesoramiento especializado.

Diseño de interiores, mobiliario, decoración, iluminación, terminaciones, paisajismo, sostenibilidad, piscinas, riego, domótica, casas inteligentes, sistemas de seguridad, automatización también forma parte de la muestra.

La EXPO Construye se llevará a cabo en los siguientes horarios: viernes 6, de 13:00 a 20:00 horas; sábado 7 de 10:00 a 20:00 horas; y domingo 8 de 10:00 a 19:00 horas. El sábado, en tanto, está previsto la realización de un desayuno empresarial.

Las entradas se adquieren a $350 a través de RedTickets.